वजन घटाना चाहते हैं तो राई से बने प्रोडक्ट पहुंचाएंगे फायदा- स्टडी

Products made from rye are effective in weight loss : गेहूं और राई से बने प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं, अभी तक ये ही माना जाता था. मगर अब स्वीडन की चल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (Chalmers University of Technology) के रिसर्चर्स द्वारा की गई इस स्टडी में ये दावा किया गया है कि राई से बने उत्पाद (Rye Products) वजन घटाने (RyeWeight study) में भी कारगर होते हैं. नियमित तौर पर इससे बने प्रोडक्ट्स को खाने से कई फायदे होते हैं. ये स्टडी शरीर के वजन और वसा (weight and fat) पर विशेष प्रकार के अनाज के प्रभावों का मूल्यांकन करती है. साथ ही ये राई (Rye) पर विशेष रूप से फोकस करने वाली पहली स्टडी है. मोटापा और ज्यादा वजन दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है. इसके लिए कई अलग-अलग उपायों की आवश्यकता होती है. रिसर्चर्स ने कहा कि उनका मकसद एक ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को विकसित करना है, जो भूख की बढ़ती भावना में योगदान करते हो और चयापचय (metabolism) पर पॉजिटिव इफैक्ट डालते हैं.

इस स्टडी के निष्कर्षों को क्लिनिकल न्यूट्रिशन जर्नल (Clinical Nutrition Journal) में प्रकाशित किया गया है.

कैसे हुई स्टडी

इस स्टडी में 30 से 70 साल की उम्र के 242 किग्रा से अधिक वजन वाले पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया गया था. इस दौरान प्रतिभागियों को समान ऊर्जा वाले परिष्कृत गेहूं के साथ ही राई से बने उत्पादों की मात्रा एक निश्चित अवधि तक दी गई. इस दौरान प्रतिभागियों में कई बदलाव दिखे.

रिसर्चर्स के अनुसार, स्टडी के दौरान राई और गेहूं से बने उत्पाद खाने वाले दोनों समूहों ने अपना वजन कम किया, लेकिन राई से बने उत्पाद खाने वालों ने गेहूं से बने उत्पाद खाने वालों की तुलना में औसतन एक किलोग्राम अधिक वजन कम किया. इसके साथ ही फैट पर भी असर पड़ा. वैसे अलग-अलग लोग एक ही भोजन पर अलग-अलग तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकते हैं.

क्या कहते हैं जानकार

चल्मर्स यूनिवर्सिटी के खाद्य और पोषण विज्ञान विभाग (Department of Food and Nutrition Science) के चीफ रिसर्चर किआ नोहर इर्वेसन (Kia Noehr Iversen) ने बताया कि जांच में परिणाम चौंकाने वाले निकले. राई से बने उत्पाद लेने वाले प्रतिभागियों ने समग्र रूप से अधिक वजन घटाया. इसके साथ ही उनके शरीर में वसा का स्तर गेहूं से बने उत्पादों की तुलना में कम पाया गया.

हालांकि रिसर्चर्स ने इसको लेकर आगाह भी किया है. उन्होंने कहा कि इस स्टडी पर अभी और काम करने की जरूरत है, ताकि यह पता चल सके कि ऐसा क्यों होता है. उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आंत में कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया (Specific Bacteria) की वजह से ऐसा हो सकता है. वहीं, पिछली स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग राई खाते हैं, उनमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है. वे उन लोगों की तुलना में अधिक ऊर्जावान (Energetic) महसूस करते हैं, जो परिष्कृत गेहूं (Refined Wheat) से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.

