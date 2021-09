बच्चे की कम हाइट को लेकर हैं परेशान, इन आदतों में सुधार से हो सकता है फायदा

Height increasing tips: गरीब देशों में बच्चों की कम लंबाई आम समस्या है. नेशनल फेमिली हेल्थ सर्विस (NFHS-4)के आंकड़ों के मुताबिक भारत के बच्चे दुनिया में सबसे कम लंबाई के होते हैं. कम लंबाई के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं होते बल्कि खान-पान की बहुत बड़ी भूमिका है. कुछ मामलों में जीन जिम्मेदार होते हैं लेकिन सर्वे के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की लंबाई इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि मां का गर्भावस्था के समय पोषण सही नहीं होता. इसके अलावा गरीबी के कारण बच्चों का भी हेल्दी खान-पान नहीं होता. टीओआई की खबर के मुताबिक बच्चों की हाइट के लिए भोजन का पौष्टिक होना बहुत आवश्यक है. अगर बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो संतुलित डाइट और कुछ एक्सरसाइज से इसे बढ़ाया जा सकता है. यहां पर कुछ उपाय बताए जा रहे हैं जिससे बच्चे की हाइट बढ़ाई जा सकती है.-

इस तरह बढ़ाएं बच्चे की हाइट

इसे भी पढ़ेंः Happy Teachers Day 2021: भारत के 5 मशहूर शिक्षक, जिन्‍हें शिक्षा में योगदान के लिए दुनिया करती है सलाम

संतुलित आहार

जन्म लेने के बाद बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संतुलित आहार. बच्चों की डाइट में ऐसा आहार शामिल करें जो बेशक कम मात्रा में हो लेकिन उसमें पोषक तत्व भऱपूर हो. दूध और दाल बच्चों की डाइट में रोज शामिल करें. बच्चों के भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्राइड, विटामिन, फैट आदि की मात्रा संतुलित होनी चाहिए.

अंकुरित अनाज

ठोस आहार लेने के बाद से ही बच्चों को अंकुरित अनाज की आदत डलवानी चाहिए. साबुत अनाज, साबुत चना, आदि धीरे-धीरे उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए. 1-3 साल की उम्र से ही बच्चों को रोजाना 2 कप साबुत अनाज (whole grain) खिलाना चाहिए. साबुत अनाज में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व (Nutritions from whole grains) प्राप्त होते हैं.

इसे भी पढ़ेंः Yoga Session: नाक से लेकर गले तक की नाड़ियों की देखभाल के लिए करें ये आसान योगाभ्यास

खेल-कूद

कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि ज्यादा खेलने-कूदने वाले बच्चों की हाइट अच्छी होती है. इसलिए अपने बच्चों को आउटडोर खेल के लिए प्रोत्साहित करें.

एक्सरसाइज

बच्चों की हाइट के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. हर तरह की एक्सरसाइज बच्चों को शुरू से करानी चाहिए. लेकिन कुछ खास एक्सरसाइज है जिनसे बच्चे की हाइट बढ़ती है. हाइट बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत फायदेमंद है. इस एक्सरसाइज में सीधे मुंह की तरफ लेटकर हाथ को जमीन के सहारे धीरे-धीरे गर्दन को उठाया जाता है. इसके अलावा हैंगिंग भी हाइट के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके लिए किसी चीज के सहारे उसे मजबूती से पकड़कर नीचे लटकना होता है.

योगासन

कई तरह के योगासन हैं जो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए किए जाते हैं. इसके अलावा अच्छी नींद भी हाइट के लिए जरूरी है.