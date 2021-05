Mother's Day 2021: इंडियन आइडल कंटेंस्टेंट शन्मुख प्रिया और मां के बीच गजब की बॉन्डिंग, आंखों से होती हैं बातें

शन्मुख प्रिया के बारे में

जानें उनकी फैमिली के बारे में

सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 की कंटेस्टेंट शन्मुख प्रिया (Contestant of Singing Reality Show Shanmukh Priya) के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते होंगे. इनकी आवाज़ के जादू (Magic of their voice) ने केवल 17 साल की उम्र में ही लाखों को अपना दीवाना बना लिया है. जितनी तारीफ शन्मुख प्रिया की आवाज़ की होती है, उतनी ही तारीफ होती है अपनी मां के साथ उनके रिश्ते को लेकर. अपनी मां के साथ उनके रिश्ते (Relationship with his mother) ऐसे हैं जिसमें ज़ुबान से बात करने की ज़रूरत भी दोनों को नहीं होती है. दोनों अपनी आंखों से ही आपस में बात कर लेती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.शन्मुख प्रिया और उनकी मां रत्नमाला के बीच गजब की बॉन्डिंग है. उनकी मां ने ही शन्मुख प्रिया को संगीत की शिक्षा दी है. उनकी मां हमेशा उनके साथ रहती हैं. शन्मुख प्रिया देश भर के कई शहरों में परफॉर्म कर चुकी हैं और वो अपनी मां को हमेशा अपने साथ रखती हैं. रिएलिटी शो इंडियन आइडल के एक एपिसोड में उन्होंने कहा कि 'मैं अपनी मां को बहुत ज्यादा प्यार करती हूं. मेरी और मेरी मां की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा है कि कई बार मेरी मां को मुझसे और मुझको उनसे कुछ भी कहने के लिए ज़ुबान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. हम लोग एक-दूसरे की आंखों को देखकर ही समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं. कहने का मतलब ये है, कि हम लोग आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं और एक-दूसरे की फीलिंग समझ लेते हैं.' उन्होंने कहा, 'मेरे पेरेंट्स ने म्यूज़िक के मामले में मेरे हर एक फैसले को बढ़ावा दिया है और मैं उनकी वजह से ही आज उस मंच तक पहुंची हूं, जिस पर मैं हमेशा से परफॉर्म करना चाहती थी.'शन्मुख प्रिया रिएलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के टॉप 15 कंटेस्टेंट में शामिल हैं. शन्मुख प्रिया तेलुगु सिंगिंग रियलिटी शो ज़ी तेलुगु लिटिल चैंप्स, सुपर सिंगर 9, सुपर सिंगर जूनियर, पाडुथा थिएगा सीजन 6, द वॉयस इंडिया किड्स और सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं. शन्मुख प्रिया तेलुगु फिल्म ‘तेजम’ के लिए टाइटल सांग भी गा चुकी हैं. वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्नम की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी स्कूलिंग श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल,असिलमेटा विशाखापट्नम से पूरी की है. फ़िलहाल शन्मुख प्रिया ग्रेजुएशन कर रही हैं.शन्मुख प्रिया की फैमिली का संगीत से गहरा नाता है.उनके पेरेंट्स म्यूजिक से जुड़े हुए हैं. पिता श्रीनिवास कुमार संगीत के वाद्य यंत्र खासकर वीणा बजाने में माहिर हैं और मां रत्नमाला एक म्यूजिक टीचर हैं. उनकी मां डीएवी स्कूल, पालक्कड़ में बच्चों को म्यूज़िक सिखाती हैं. उन्होंने ही शन्मुख प्रिया को पांच वर्ष की उम्र से म्यूज़िक की शिक्षा दी है और इस मुकाम तक पहुंचने लायक बनाया है जहां इस समय शन्मुख प्रिया हैं.