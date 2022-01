वजन कम करने के लिए इंटरवल वॉकिंग है बहुत फायदेमंद, जानें इसे करने का सही तरीका

Interval Walking For Weight Loss : कई लोगों का वजन वॉक करने से नहीं घटता और अंत में वे वॉक करना बंद कर देते हैं. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आपके लिए इंटरवल वॉकिंग मददगार साबित हो सकती है. दरअसल, इंटरवल वॉकिंग (Interval Walking) में आपको जल्दी-जल्दी चलना होता है ताकि अधिक फैट को बर्न किया जा सके और वजन तेजी से कम (Weight Loss) हो. इस वॉकिंग के दौरान बॉडी को कई इंटरवल दिए जाते हैं और हर ब्रेक का एक समय निर्धारित किया जाता है.

इंटरवल वॉकिंग करने से शरीर बहुत ज्यादा थकता नहीं हैं और रिकवर भी जल्दी कर पाता है. इस इंटरवल यानी ब्रेक के दौरान आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं जिससे अपने फिटनेस (Fitness) लक्ष्य को पूरा करने में आपको आसानी होती है. इस तरह अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इंटरवल ट्रेनिंग बेस्ट तरीका हो सकता है.

इस तरह करें इंटरवल वॉकिंग (How To Do Interval Walking)

पहला स्‍टेप

इसे शुरू करने के लिए आप अगर स्‍मार्टवॉच या स्टॉप वॉच का प्रयोग करें तो इससे आप सही तरीके से वॉक और ब्रेक ले सकते हैं. सबसे पहले 5 मिनट में वार्म अप वॉक करें. इस 5 मिनट में धीमी गति से चलें जिससे अधिक थकान न हो. ऐसा करने से बॉडी गर्म होगी और मसल्‍स पुल नहीं होंगे. इसके बाद तय करें कि एक मिनट में लगभग 100 कदम चलें. इस समय आप गहरी गहरी सांस लेते रहें. यह ध्‍यान रहे कि आपकी सांस नॉर्मल हो.

दूसरा स्‍टेप

वार्मअप के बाद अपना पहला इंटरवल शुरू करें. अगर आप पहली बार यह कर रहे हैं तो 30 सैकेंड का इंटरवल रखें. इस दौरान चलते समय छोटे-छोटे कदम रखें और पूरा जोर लगा कर आगे बढ़ने की कोशिश करें. अपने हाथों को भी जोर-जोर से आगे और पीछे हिलाएं. यहां आपकी सांस थोड़ी-थोड़ी फूलना शुरू होगी. 30 सैकंड बाद नॉर्मल वॉकिंग पर लौट आएं और 2.30 मिनट तक वैसी ही वॉक करें. इसी तरह पूरे 5 इंटरवल करें और जब यह वर्क आउट पूरा हो जाए तो 5 मिनट के कूल डाउन के साथ ही इसे पूरा करें.

तीसरा स्‍टेप

इस तरह अगर आप आधा घंटा वर्कआउट प्लान कर रहे हैं तो शुरू के 5 मिनट हल्की वार्म अप, 5 से 7वें मिनट तेज वॉक, 7 से 8वें मिनट हल्की वॉक, 8 से 10 वें मिनट में जितना तेज चल सकें उतना देर वॉक करें. फिर 10 से 11 वें मिनट स्‍लो वॉक करें. उसके बाद 11 से 13 वें मिनट तेज चल वॉक करें. फिर 13-14 वें मिनट के लिए हल्की वॉक करें. 15 मिनट के बाद और हल्की कर दें. फिर धीरे-धीरे वॉक को बढ़ाएं. 25 से 30 वें मिनट में धीरे-धीरे बिल्कुल हल्की वॉक करते हुए बंद कर दें. इस तरह से आप आधे घंटे तक स्‍पीड वाली और स्‍लो वॉक करते रहें.

इंटरवल वॉकिंग को एडवांस लेवल तक ले जाने को टिप्‍स

-रेस्ट के समय को कर दें कम.

-पहाड़ी या ऊंचाई के इलाकों में वॉक करें.

-अपनी स्पीड बढ़ा दें.

-अधिक देर तक वॉकिंग करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

