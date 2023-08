ईशा फाउंडेशन देगी 10,000 सैनिकों को शास्त्रीय हठ योग का प्रशिक्षण, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के साथ सहयोग

77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ईशा फाउंडेशन ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सहयोग से तनाव प्रबंधन और समग्र खुशहाली के लिए एक योग कार्यक्रम शुरू किया है. इस सहयोग के माध्यम से कमांड के अंतर्गत आने वाले 9 राज्यों में 23 से अधिक स्थानों पर 10,000 से अधिक सेवारत सैनिकों के लिए ईशा हठ योग शिक्षकों द्वारा मुफ्त में सप्ताह भर के लिए शास्त्रीय हठ योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस सहयोग का उद्देश्य सैनिकों के लिए समग्र खुशहाली लाना है, जो चुनौतीपूर्ण स्थितियों के तहत काफी तनाव से गुजरते हैं.

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने एक वीडियो संदेश में कहा कि सैनिकों के रूप में आपने अपने शारीरिक फिटनेस और खुशहाली के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन अपने भीतर एक अलग स्तर की मानसिक और ऊर्जावान क्षमता लाने के लिए योग की तकनीकें आंतरिक खुशहाली के लिए एक अभूतपूर्व अंतर ला सकती हैं. हम पहले ही हजारों सैनिकों और अन्य सैन्य बलों को यह योग प्रक्रिया सिखा चुके हैं और हमने सैन्य बलों के भीतर 300 से अधिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है. अब हम इसे दक्षिणी कमान को पेश करना चाहते हैं, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

Isha Foundation, in partnership with the Indian Army, is providing classical Hatha Yoga practices to over 10,000 soldiers across 23 locations in 9 states in 6-8 months. The initiative was launched on India’s 77th Independence Day in the presence of Lt Gen Ajai Kumar Singh,… pic.twitter.com/ti1SyM0oiG

इस पहल के बारे में सद्गुरु ने बाद में ट्वीट भी किया. अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने से हमारे सशस्त्र बलों के पुरुष और महिलाएं राष्ट्र के प्रति उच्चतम समर्पण और श्रेष्ठ सेवा प्रदान कर रहे हैं. इस संस्कृति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शानदार उपकरणों को उन तक पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण है, जो संतुलन, स्थिरता और आंतरिक कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं. भारतीय सेना की दक्षिणी कमान को ईशा शास्त्रीय हठ योग प्रदान करना सम्मान की बात है. यह आपके भीतर एक अलग स्तर की मानसिक और ऊर्जात्मक क्षमता लाएगा और आपके प्रदर्शन और आपके जीवन के अनुभव में एक बेहद भिन्न बदलाव लाएगा. शुभकामनाएं और आशीर्वाद.

In willingly committing their lives to protect & defend the Nation, our men & women in uniform are offering the highest commitment & the greatest service to the Nation. Most important to enable them to access the magnificent tools that this Culture offers to cultivate balance,… https://t.co/BaBbEzlxn8

— Sadhguru (@SadhguruJV) August 16, 2023