कपड़े ही नहीं, घर की इन चीजों को भी ड्राई क्लीनिंग की पड़ती है जरूरत

Items You Should Always Get Dry Cleaned: अक्‍सर हम अपने महंगे कपड़ों को घर में धोने की बजाय ड्राई क्‍लीन (Dry Clean) कराना पसंद करते हैं. ड्राई क्‍लीन से ना केवल कपड़ों (Fabric) की बेहतर तरीके से सफाई हो पाती है, बल्कि इन्‍हें अधिक दिनों तक मेंटेन भी किया जा सकता है. नाजुक फैब्रिक और डेलिकेट चीजों को साफ करने (Cleaning) के लिए जरूरी है कि हम उन्‍हें हैंड वॉश या मशीन से वॉश करने की बजाय एक्‍सपर्ट्स के हाथ में दें जिससे उनका शेप खराब ना हो और उनकी फैब्रिक की चमक बरकरार रहे. लेकिन आपको बता दें कि ड्राई क्‍लीन केवल कपड़ों के लिए ही नहीं होती बल्कि आप अपने घर के कई चीजों की सफाई ड्राई क्‍लीन की मदद से करा सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर की किन किन चीजों को ड्राई क्‍लीन कराएं.

घर के इन आइटम्‍स को कराएं ड्राई क्‍लीन

ब्‍लेजर और सूट

कभी भी ब्‍लेजर और सूट को हैंड वॉश या मशीन वॉश करने की कोशिश ना करें. ऐसा करने से इनका शेप तो खराब होता ही है, डिटर्जेंट से धोने की वजह से सूट की चमक और फिटिंग भी खराब हो सकती है.

मैट्रेस और कालीन

आपको बता दें कि मैट्रेस बहुत जल्दी गंदे होते हैं. इन पर जमी धूल मिट्टी कई तरह की एलर्जी या इंफेक्शन फैलाने का काम करते हैं. यही नहीं, घर में पड़े कालीन भी जर्म और बैक्‍टीरिया का घर होते हैं. ऐसे में इन्‍हें हर छह महीने या साल में एक बार जरूरी ड्राई क्‍लीन कराना चाहिए.

सोफा और कुशन

लिविंग रूम में रखे सोफा और कुशन को भी साल में एक बार ड्राई क्‍लीन कराना जरूरी होता है. दरअसल नियमित रूप से उसकी सफाई ना की जाए तो इसमें बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है.

भारी पर्दे

अगर पर्दे हल्के हो और उनका फैब्रिक खराब न होने वाला हो तो इन्हें घर पर ही आसानी से साफ किया जा सकता है लेकिन अगर पर्दों का फैब्रिक हेवी है और ये खराब हो सकते हैं तो इन्‍हें हर कुछ महीने में ड्राई क्‍लीन कराना जरूरी है. ऐसा करने से पर्दों का रंग भी फेड नहीं होगा और ये सालों साल नए जैसे रहेंगे.

लेदर आइ‍टम

अगर घर में लेदर बैग, लेदर जैकेट, लेटर शूज या ऐसा कोई सामान है तो उसे भी ड्राई क्‍लीन कराना जरूरी होता है. ऐसा करने से उनमें फंगस की समस्‍या नहीं होती है और सालोंसाल वे चलते हैं.

