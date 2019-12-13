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करीना कपूर खान ने पहनी 'बेबो' साड़ी, इंस्टाग्राम पर ऐसी तस्वीरों से मचाया हंगामा

News18Hindi
Updated: December 13, 2019, 6:18 PM IST
करीना कपूर खान ने पहनी 'बेबो' साड़ी, इंस्टाग्राम पर ऐसी तस्वीरों से मचाया हंगामा
फिल्म के प्रमोशन के लिए हाल ही में करीना ने एक खास तरह की साड़ी पहनीं जिस पर उनका निक नेम बेबो लिखा हुआ था.

करीना कपूर खान इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त नजर आ रही हैं लेकिन इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ तस्वीरों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: December 13, 2019, 6:18 PM IST
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बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'गुड न्यूज' (Good Newwz) के प्रमोशन में बिजी हैं. इस फिल्म में करीना कपूर के साथ अक्षय कुमार (Akshay Kumar), दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. यूं तो करीना कपूर खान इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त नजर आ रही हैं लेकिन इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ तस्वीरों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है. दरअसल फिल्म के प्रमोशन के लिए हाल ही में करीना ने एक खास तरह की साड़ी पहनीं जिस पर उनका निक नेम बेबो लिखा हुआ था.

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Look 2 For Kapil Sharma Agency #versisentertainment managed by @nainas89 @poonamdamania Makeup by @savleenmanchanda Hairstylist by @yiannitsapatori Styled by @rheakapoor Sari by @picchika Earrings by @kapoor.sunita Rings by @stacfinejewellery Shoes by @fizzygoblet Styling team: @manishamelwani @spacemuffin27 @vani2790 @sanyakapoor by @thehouseofpixels


A post shared by Kareena Kapoor Khan (@therealkareenakapoor) on






वह इस साड़ी में काफी गॉर्जियस नजर आ रही हैं. करीना ने बेबो साड़ी में अपना फोटोशूट इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जहां उन्हें अपने फैंस के ढेरो लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं.




इंस्टाग्राम पर शेयर की गईं इन तस्वीरों में करीने ने ऑफ व्हाइट और हल्के पिंक कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी है जिस पर उनका निक नेम बेबो लिखा हुआ है. वह इन फोटोज में काफी बोल्ड और गेलैमरस नजर आ रही हैं. करीना ने बालों की चोटी बना रखी है और स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है.




आपको बता दें कि करीना कपूर ने अपने फिगर को मेनटेन करने के लिए बेटे तैमूर के जन्म के बाद से ही काफी मेहनत की है. उन्होंने खुद बताया था कि वह अपनी बॉडी पर काम करने के लिए हेल्दी डाइट और वर्कआउट पर पूरी मेहनत कर रही हैं. यही कारण है कि करीना मां बनने के बाद से ही फिल्मों की दुनिया में वापसी कर चुकी हैं और उनके पास इस समय कई प्रोजेक्ट हैं.

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वहीं, गुड न्यूज की बात करें तो करीना कपूर और अक्षय कुमार स्टारर 'गुड न्यूज' इसी महीने 27 तारीख को रिलीज हो रही है. राज मेहता के डायरेक्शन में बनीं यह फिल्म 'IVF' के टॉपिक पर आधारित है.

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First published: December 13, 2019, 6:18 PM IST
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