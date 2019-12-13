करीना कपूर खान ने पहनी 'बेबो' साड़ी, इंस्टाग्राम पर ऐसी तस्वीरों से मचाया हंगामा
फिल्म के प्रमोशन के लिए हाल ही में करीना ने एक खास तरह की साड़ी पहनीं जिस पर उनका निक नेम बेबो लिखा हुआ था.
करीना कपूर खान इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त नजर आ रही हैं लेकिन इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ तस्वीरों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है.
- News18Hindi
- Last Updated: December 13, 2019, 6:18 PM IST
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Look 2 For Kapil Sharma Agency #versisentertainment managed by @nainas89 @poonamdamania Makeup by @savleenmanchanda Hairstylist by @yiannitsapatori Styled by @rheakapoor Sari by @picchika Earrings by @kapoor.sunita Rings by @stacfinejewellery Shoes by @fizzygoblet Styling team: @manishamelwani @spacemuffin27 @vani2790 @sanyakapoor by @thehouseofpixels
वह इस साड़ी में काफी गॉर्जियस नजर आ रही हैं. करीना ने बेबो साड़ी में अपना फोटोशूट इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जहां उन्हें अपने फैंस के ढेरो लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं.
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For Kapil Sharma Agency #versisentertainment managed by @nainas89 @poonamdamania Makeup by @savleenmanchanda Hairstylist by @yiannitsapatori Styled by @rheakapoor Sari by @picchika Earrings by @kapoor.sunita Rings by @stacfinejewellery Shoes by @fizzygoblet Styling team: @manishamelwani @spacemuffin27 @vani2790 @sanyakapoor by @thehouseofpixels
इंस्टाग्राम पर शेयर की गईं इन तस्वीरों में करीने ने ऑफ व्हाइट और हल्के पिंक कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी है जिस पर उनका निक नेम बेबो लिखा हुआ है. वह इन फोटोज में काफी बोल्ड और गेलैमरस नजर आ रही हैं. करीना ने बालों की चोटी बना रखी है और स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है.
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#abouttoday For Kapil Sharma Agency #versisentertainment managed by @nainas89 @poonamdamania Makeup by @savleenmanchanda Hairstylist by @yiannitsapatori Styled by @rheakapoor Sari by @picchika Earrings by @kapoor.sunita Rings by @stacfinejewellery Shoes by @fizzygoblet Styling team: @manishamelwani @spacemuffin27 @vani2790 @sanyakapoor by @thehouseofpixels
आपको बता दें कि करीना कपूर ने अपने फिगर को मेनटेन करने के लिए बेटे तैमूर के जन्म के बाद से ही काफी मेहनत की है. उन्होंने खुद बताया था कि वह अपनी बॉडी पर काम करने के लिए हेल्दी डाइट और वर्कआउट पर पूरी मेहनत कर रही हैं. यही कारण है कि करीना मां बनने के बाद से ही फिल्मों की दुनिया में वापसी कर चुकी हैं और उनके पास इस समय कई प्रोजेक्ट हैं.
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#abouttoday For Kapil Sharma Agency #versisentertainment managed by @nainas89 @poonamdamania Makeup by @savleenmanchanda Hairstylist by @yiannitsapatori Styled by @rheakapoor Sari by @picchika Earrings by @kapoor.sunita Rings by @stacfinejewellery Shoes by @fizzygoblet Styling team: @manishamelwani @spacemuffin27 @vani2790 @sanyakapoor by @thehouseofpixels
वहीं, गुड न्यूज की बात करें तो करीना कपूर और अक्षय कुमार स्टारर 'गुड न्यूज' इसी महीने 27 तारीख को रिलीज हो रही है. राज मेहता के डायरेक्शन में बनीं यह फिल्म 'IVF' के टॉपिक पर आधारित है.
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