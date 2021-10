Karwa Chauth 2021 Look: करवा चौथ पर पियर्सिंग के बिना भी पहन सकती हैं हैवी नोज़ रिंग, करें ये उपाय

Heavy Nose Ring Without Piercing On Karwa Chauth : रविवार को सुहागिन महिलाओं का खास त्‍योहार करवा चौथ (Karwa Chauth) मनाया जाएगा. इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और दुल्‍हन की तरह सजती हैं. इस श्रृंगार में नोज़ रिंग का खास महत्‍व होता है और इसे सुहागिनों के प्रमुख गहनों में से एक माना जाता है. ऐसे में महिलाएं आपने शादी का हेवी नथ (Heavy Nose Ring) इस दिन पहनती हैं. लेकिन जिन महिलाओं का नोज पियरिंग (Without Nose Piercing) नहीं है उनके लिए हेवी नथ पहनना मुश्किल भरा हो सकता है. हालांकि बाजार में कई ऐसे नथ मौजूद हैं जो नाक छिदवाए बिना भी पहने जा सकते हैं लेकिन अगर आपको इस दिन हेवी नथ पहनना है तो ये थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है. दरअसल ये बार बार नीचे की तरफ फिसलने लगते हैं और बार बार इन्‍हें एडजस्‍ट करने से दर्द हो सकता है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्‍स (Tips) बता रहे हैं जिनकी मदद से आप आसानी से हेवी नथ भी कैरी कर सकती हैं.

बिना पियर्सिंग के इस तरह कैरी करें हेवी नथ

1.नोज़ रिंग एक्सटेंशन जरूरी

अगर आपके नाक में छिदे नहीं हैं तो आप हेवी नथ के साथ एक्‍सटेंशन का प्रयोग करें. ये आसानी में बाजार में उपलब्‍ध हैं. इन्‍हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बिना पियसिैंग के भी इसे आसानी से कैरी किया जा सके. ये आपके नथ का वेट नाक के साथ साथ बालों के साथ टिका देता है जिससे नथ का वेट नाक पर कम हो जाता है और वो आसानी से टिके रहते हैं.

2.हल्‍के वेट वाले नथ चुनें

बाजार में आपको ऐसे नथ मिल जाएंगे जो दिखने में हेवी होते हैं लेकिन उनका वजन कम होता है. ये फिसलते नहीं हैं और एक जगह बने रहते हैं.

3.पेंच वाला नथ

आप अगर पेंच वाला नोज़ रिंग लें तो ये अध्किा कंफर्टेबल और टिकाउ होते हैं. आप इन्‍हें एक बार अच्‍छे से एडजस्‍ट कर दें तो ये बार-बार फिसलते नहीं हैं.

4.फ्लैट प्रेस प्वाइंट नोज़ रिंग

नाक को दर्द से बचाने और खूबसूरत दिखने के लिए आप फ्लैट प्रेस प्वाइंट वाली नोज रिंग लें. बॉल प्रेस पॉइंट नाक के अंदर और बाहर की स्किन पर बहुत अधिक दबाव डालती है जबकि फ्लैट पॉइंट पिन वाला नथ बिना नाक को ज्यादा दबाए त्वचा पर देर तक टिका रहता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)