गर्मी में वॉटर पार्क जाने का है प्लान तो इन बातों का रखें ध्यान

Tips to follow if you are visiting water park: गर्मियों के मौसम में कई लोग गर्मी से राहत पाने के लिए वॉटर पार्क जाने का प्लॉन बनाते हैं. इस दौरान चिलचिलाती धूप में ज्यादा देर तक पानी में रहना आपके और आपके करीबियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए वॉटर पार्क जाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है.

फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गर्मी का लुत्फ उठाने के लिए वाटर पार्क से बेहतर शायद ही कोई जगह होती है. मगर, वॉटर पार्क में अगर लापरवाही बरती जाए, तो इसकी वजह से हेल्थ प्रभावित हो सकती है. आज हम आपको बताते हैं कि वॉटर पार्क जाने से पहले किन टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी है.

सनस्क्रीन है ज़रूरी

वॉटर पार्क में ज़्यादातर स्विमिंग पुल और फन एक्टिविटीज खुली जगहों पर ही होती हैं. जिसकी वजह से आपकी बॉडी सीधी धूप झेलती है. घंटों धूप में रहने की वजह से आपकी स्किन पर टैनिंग या सनबर्न की प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए घंटों धूप में रहने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं.

डाइट पर दें ध्यान

वॉटर पार्क में मस्ती के बीच खान-पान को नजरअंदाज न करें. वॉटर पार्क जाते समय घर से हल्के स्नैक्स और वॉटर बॉटल साथ ले जाना न भूलें. साथ ही थोड़े-थोड़े गैप में कुछ न कुछ खाते पीते रहें, ताकि बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन रहे.

हल्का नाश्ता करें

वॉटर पार्क जाते से पहले भर पेट खाने से बचें. वॉटर पार्क पहुंचते ही आप एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं, पेट अधिक भरा होने की वजह से आपको उल्टी, पेट दर्द और एसीडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए वॉटर पार्क जाने से पहले घर से हल्का नाश्ता करके निकलें और बाद में खाने के लिए कुछ हल्के स्नैक्स साथ रखना न भूलें.

दूसरों की टॉवल से रहें दूर

वॉटर पार्क की मौज-मस्ती में कई बार लोग दोस्तों या करीबियों का तौलिया इस्तेमाल कर लेते हैं. मगर, ऐसा करने से बचना चाहिए. इससे आपको स्किन और फंगल इंफेक्शन होने का डर रहता है. इसलिए पार्क में सिर्फ अपना तौलिया ही यूज करें.

बच्चों को समझाएं

वॉटर पार्क जाने से पहले बच्चों को साथ में रहने की सलाह दें. साथ ही उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक जगहों पर ही उन्हें जाने की परमिशन दें. इसके अलावा वॉटर पार्क में मस्ती करते हुए भी बच्चों पर नजर रखें और उन्हें खुद से ज्यादा दूर न जानें दें.

