How to make thick curd at home: कैल्शियम से भरपूर दही (Curd) सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. यह एक नेचुरल प्रोबायोटिक है जिसमें मौजूद गुड बैक्‍टीरिया गट को हेल्‍दी रखने में मदद करते हैं. ये गुड बैक्‍टीरिया इम्‍यूनिटी को भी बूस्‍ट करते हैं और कब्‍ज जैसी समस्‍याओं को दूर करते हैं. इसके रोजाना सेवन से स्किन भी हेल्‍दी रहती है और बाल भी खूबसूरत बनते हैं. दही में कैल्शियम के साथ-साथ प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो बोन हेल्‍थ के लिए भी बहुत जरूरी है. ऐसे में हेल्‍दी (Healthy) शरीर के लिए दही का सेवन बहुत जरूरी माना जाता है. वैसे तो बाजार में आसानी से दही मिल जाता है लेकिन घर पर बना दही (Homemade Curd) ज्‍यादा हेल्‍दी और फ्रेश होता है. लेकिन घर में जमाई गई दही उतना गाढ़ा (Thick) नहीं होता जितना बाजार में मिलने वाला होता है.

अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो यहां हम आपको ऐसी टिप्‍स (Tips) दे रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप भी बाजार की तरह दही घर पर जमा सकते हैं.

घर पर ऐसे जमाएं दही (Tips to prepare curd at home)

जोरन का इस तरह करें प्रयोग- सबसे पहले दूध को अच्‍छी तरह से उबाल लें और ठंडा करें. जब दूध गुनगुना हो तो इसमें थोड़ा सा दही यानी कि जोरन डालें और अच्‍छी तरह से मिलाएं. अब इसे ढक दें और रातभर छोड़ दें. सुबह दही जम जाएगा तो इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें.

माइक्रोवेव ओवन में ऐसे जमाएं दही- अगर आप कम समय में दही जमाना चाहते हैं तो आप माइक्रोवेव ओवन का इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं. पहले माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर दो मिनट के लिए प्री हीट करें और बंद कर दें. अब गुनगुने दूध में जोरन या जामन डालकर ढकें और माइक्रोवेव में उस बर्तन को रखें. ओवन चलाने की जरूरत नहीं है. ऐसा तीन से चार घंटे तक रहने दें. दही जम जाएगा. इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं.

मिर्च का करें प्रयोग- जी हां, आप दही जमाने के लिए मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं. सबसे पहले दूध उबालें और उसे ठंडा करें. गुनगुना दूध हो तो उसमें कुछ सूखी साबुत लाल मिर्च बिना तोड़े दूध में डालें. दरअसल, सूखी लाल मिर्च में लैक्टोबैसिल्ली नाम का एक प्रकार का बैक्टीरिया होता जो दूध जमने में मदद करता है. आप इस दूध से थोड़ा सा दही बनाएं और अब इस दही से और दही बनाएं. दूसरा दही इससे बहुत थिक (Thick curd) बनेगा. यह जोरन के रूप में बहुत बढ़िया काम करता है.

मिल्‍क पाउडर का प्रयोग- सबसे पहले दूध को उबालकर थोड़ा सा ठंडा करें. अब एक बाउल में चार पांच चम्‍मच मिल्‍क पाउडर लें और उसमें दही मिलाएं. उसे दो बर्तन की मदद से अच्‍छी तरह से फेटें. ऐसा करने से दही बिल्‍कुल भी खट्टा नहीं होता है और दही में मौजूद पानी सूख हो जाता है. इसे किसी कपड़े से ढक कर रातभर छोड़ दें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

