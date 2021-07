How To Boil Egg Perfectly Without Cracks: आमतौर पर हम ब्रेकफास्‍ट के समय उबले अंडे (Eggs) खाना पसंद करते हैं. यही नहीं, कई बार हम लंच या डिनर में एग करी बनाने के लिए भी अंडों को उबालते हैं. भरपूर मात्रा में प्रोटीन और पोषक तत्‍व होने की वजह से इसे उबाल कर खाना सबसे ज्‍यादा फायदेमंद माना जाता है.लेकिन कई बार अंडा उबालते (Boiling) वक्त ये फट जाते हैं या ठीक से नहीं उबल पाते. ऐसे में खाना बनाने और खाने का सारा मजा किरकिरा हो जाता है. तो आइए हम यहां आपको कुछ ऐसे हैक्‍स (Hacks) बताते हैं जिसे अपनाकर आपके अंडे कभी नहीं टूटेंगे और इनका छिलका भी बड़ी ही आसानी से उतर जाएगा. तो आइए फॉलो करें ये स्‍पेप्‍स.अगर फ्रिज में अंडे रखते हैं तो उसे 10 मिनट पहले निकाल कर नॉर्मल टेपरेचर में रखें. इसके बाद किसी पैन में पानी गर्म होने के लिए गैस पर चढाएं.पानी में एक चम्‍मच नमक डालें और उबाल आने का वेट करें. नमक डालने से अंडों के छिलके उतारने में आसानी होती है.जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाए, गैस कम करें और कलछुल या बड़े चम्‍मच की मदद से धीरे धीरे एक एक अंडे को पानी में डालें.इसे भी पढ़ें : अदरक से घटाएं बढ़ा हुआ वजन, ऐसे खाएंगे तभी होगा फायदा ध्‍यान रहे पानी में सारे अंडे डूबे हुए हों. आंच मीडियम रखें और हार्ड ब्‍वॉयल अंडे के लिए कम से कम 10 मिनट तक अंडों को उबालें.अब गैस बर्नर को बंद कर दें और पैन को ठक कर करीब 10 से 12 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें.अंडा जब छिलना हो तो अंडे को आइस वॉटर में डालें और छिलते जाएं. अंडे आसानी से छिल जाएंगे.इसे भी पढ़ें : कंप्‍यूटर पर काम करते-करते थक गई हैं आंखें तो करें ये काम, तुरंत मिलेगा आराम अगर आपको सॉफ्ट एग पसंद है तो आप अंडों को छह मिनट उबालें, अगर नॉर्मल कुक एग पसंद हो तो 10 मिनट और अगर हार्ड ब्‍वॉयल एग पसंद है तो 16 मिनट उबालें.