कीमती क्रॉकरीज़ को टूटने से बचाने के लिए इस तरह करें हैंडल, लंबे समय तक कर सकेंगे इस्तेमाल

How To Handle And Organize Crockery : कई बार हम दिवाली या किसी खास ओकेजन पर महंगे और खूबसूरत क्रॉकरीज (Crockery) खरीदते हैं और शेल्‍फ में सजा कर रखते हैं. कई लोग इन्‍हें किचन (Kitchen) में रखना पसंद करते हैं तो कई इसे अपने सिटिंग एरिया में शेल्‍फ पर डेकोरेटर की तरह प्रयोग करते हैं. आमतौर पर इनका प्रयोग किसी खास ओकेजन पर ही किया जाता है. आपको बता दें कि क्रोकरीज में मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रेसिस्टेंस होती है लेकिन ये नाजुक भी बहुत होते हैं. यही वजह है कि इसे स्‍टोर (Store) करने में की गई लापरवाही से ये आसानी से टूट भी सकते हैं. ऐसे में इन्‍हें टूटने और क्रैक्‍स से बचाने के लिए अधिक केयर (Care) की जरूरत होती है. हम आज आपको बताते हैं कि आप किन टिप्स (Tips) को अपनाकर आपकी क्रॉकरीज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

इन पर भारी बर्तन न रखें

जब भी आप क्रॉकरीज को रखें तो हमेशा इस बात का विशेष ध्‍यान दें कि इन पर भारी बर्तन ना रखा जाए. ऐसे में हमेशा भारी और बड़ी प्लेस्ट को सबसे नीचे रखें और इनके ऊपर हल्के बर्तन रखें. यही नहीं अगर आप एक साथ ज्यादा बर्तन रखते हैं तो इससे प्लेट्स और क्रॉकरीज को नुकसान हो सकता है.

पेपर का करें प्रयोग

जब भी क्रॉकरीज को रखें तो इस बात का ध्‍यान रखें कि ये गीली नही हों. इन्‍हें पोछने के बाद दो बर्तनों के बीच में पेपर या टीशू पेपर जरूर रखें. ऐसा करने से ये एक-दूसरे में चिपकते नहीं हैं और रगड़ते नहीं हैं.

सफाई में टेंप्रेचर का रखें ख्याल

जब भी क्रॉकरी के बर्तनों को धोएं तो इस बात का ध्‍यान जरूर रखें कि वे अधिक गर्म या अधिक ठंडा ना हों. ऐसा होने पर ये चटक कर टूट सकते हैं. हमेशा नॉर्मल या गुनगुने पानी में ही इन्‍हें साफ करें.

अखबार की जगह सफेद पेपर का करें प्रयोग

अगर आप अखबार से क्रॉकरीज को लपेट कर रखेंगे तो इन पर अखबार का इंक लग सकता है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप बिना प्रिंट वाले पेपर का प्रयोग करें.

टॉवल का करें प्रयोग

जब भी क्रॉकरी को वॉश करना हो तो आप इन्‍हें सावधान से साफ कर टॉवल पर उल्‍टा रखते जाएं. ऐसा करने से ये टूटेंगे नहीं और इनका पानी भी आसानी से साफ हो जाएगा.