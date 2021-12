Kitchen Hacks: नहीं बनती नरम और फूली रोटियां तो अपनाएं ये आसान टिप्स

How To Make Soft And Fluffy Rotis Follow These Easy Tips : भारतीय किचन में अगर सबसे मुश्किल कामों में से किसी एक काम को गिना जाए तो उनमें से एक है रोटियां (Roti) सेंकना. जी हां, वैसे तो रोटियां बनाना बहुत मुश्किल भरा काम नहीं है लेकिन फूली फूली और सॉफ्ट रोटियां हर किसी से नहीं बनती. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप परफेक्ट रोटी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आटे की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए. अगर आटा अच्छा नहीं होगा तो रोटियां भी सॉफ्ट और फूली फूली नहीं बनेंगी. इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जिन्‍हें ध्‍यान में रखा जाए तो आप बेहतर रोटी बना सकेंगे. आइए जानते हैं हैं क्‍या हैं वे बातें.

1.इस तरह गूंथें आंटा

जब भी आंटा गूंथें तो इस बात का ध्‍यान रखें कि आटा मुलायम रहे. सख्त आटे की रोटियां बनाने में तो आसान होता है लेकिन इससे रोटियां अच्‍छी नहीं बनती. मुलायम रोटी बनानी है तो आटा भी मुलायम गूंथें.

2.आटा गूंथने के बाद दें रेस्‍ट

जब आटा गूंथा हो जाए तो हल्‍के गीले हाथ से आटे पर एक लेयर बनाकर उसे 10 से 15 मिनट के लिए ढंक कर रख दें. इसके बाद अच्छे से दबादबा कर आटे को दोबारा से गूंथें. फिर रोटियां बनाएं.

3.कुकिंग ऑयल डालें

आटा सॉफ्ट बनाने के लिए आप आटे में हल्‍का सा कुकिंग ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं. ऑयल आपके तवे पर चपाती की नमी को खोने से रोकता है और रोटियां फटती नहीं और फूलती हैं.

4.सॉफ्ट हाथों से बेलें

रोटी को बनाते समय उसे अच्‍छी तरह बेलना बहुत जरूरी है इसलिए आटे की लोई बनाकर उसे सॉफ्ट हाथों से बेलें. पहले किनारों को बेल लें और फिर बाकी के आटे को बेलकर तैयार कर लें.

5.कम से कम लें चोकर

कई लोग जल्‍दी के चक्‍कर में रोटी बेलते समय बहुत सूखा आटा यूज करते हैं. इससे रोटियों को बेलने में तो आसानी होती है लेकिन इससे रोटियों की नमी चली जाती है और बनने के तुरंत बाद रोटियां सूखी सूखी हो जाती हैं.

6.तवा को करें प्रीहीट

रोटी को तवे पर डालने से पहले तवे को प्रीहीट करना न भूलें. साथ ही तवे की गर्मी को बैलेंस रखें. बहुत ज्यादा गर्म तवे पर रोटियां जल जाती हैं और ठीक से गर्म न हो तो रोटी ठीक से नहीं पक पाती बल्कि ये चिपकने लगती हैं.

7.घी लगाकर कैसरोल में रखें

अगर आपकी रोटियां नरम नहीं रहती हैं तो तवा से उतारते ही इसमें घी लगाएं और कैसरोल में गरम गरम रखते जाएं. बेहरतर होगा गर्मागरम रोटियां परोसें.

