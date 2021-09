How To Store Bananas For A Week : आमतौर पर केला (Banana) एक ऐसा फल है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है. यह पौष्टिक गुणों से भरपूर तो है ही, स्‍वाद के मामले में भी यह हर उम्र के लोगों को काफी पसंद आता है. आयरन, पोटैशियम, विटामिन्‍स आदि जरूरी तत्‍वों को आप एक केले की मदद से पूरा कर सकते हैं. यह पेट के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. कई गुणों से भरपूर इस फल को लोग इसीलिए अपने डेली डाइट में रखना पसंद करते हैं. लेकिन मुश्किल तब आती है जब इन्‍हें 4-5 दिनों के लिए घर पर स्‍टोर करना होता है.

दरअसल ये बड़े ही आसानी से दो दिन में खराब होने लगते हैं काले होकर गलने लगते हैं. इस समस्‍या से बचने के लिए कई लोग कच्‍चा केला खरीदते हैं लेकिन ऐसे केले पकने के बाद स्‍वादिष्‍ट नहीं रह जाते. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी मुश्किलें आ रही है तो यहां हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिसकी मदद से आप पके केले को दो या तीन दिन नहीं, पूरे हफ्ते (Week) सम्‍हाल कर रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि केले को स्‍टोर करने में हमें किन बातों (Tips) को ध्‍यान में रखने की जरूरत होती है.

केले को इस तरह करें स्‍टोर

1.डंठल को रैप कर रखें

बाजार से जब भी आप केले खरीदें तो सबसे पहले घर लाकर उसकी उपर की डंठल को प्‍लास्टिक या पेपर से रैप कर रखें. ऐसा करने से केले जल्‍दी खराब नहीं होंगे और अधिक दिनों तक वे बचे रहेंगे.

इसे भी पढ़ें : इन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता, हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स

2.हैंगर में टांगे

यह सुनने में जरूर अटपटा है लेकिन अगर आप केले को हैंगर में टांग कर रखेंगे तो ये जल्‍दी खराब नहीं होंगे.

3.विटामिन की गोलियों का करें प्रयोग

केलों को जल्‍दी खराब होने से बचाने के लिए आप घर में पड़ी विटामिन सी की गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं. आप एक ग्‍लास पानी में विटामिन सी की टैबलेट घोल लें और उस पानी में केले को डुबाएं. इसके बाद रखें. ऐसा करने से केले जल्दी खराब नहीं होंगे.

4.रूम टेंपरेचर है परफेक्‍ट

अगर आप केले को फ्रिज या गर्म जगह पर रखेंगे तो ये निश्चित रूप से खराब हो सकते हैं. ऐसे में इन्‍हें रूम के तापमान में रखें.

5.वैक्स पेपर का करें प्रयोग

केले को अगर आप वैक्स पेपर से लपेट कर रखेंगे तो ये अधिक दिनों तक खराब नहीं होगा.

इसे भी पढ़ें: पपीते की पत्तियां भी हैं सेहत के लिए बेहद फायदेमंद, कई बीमारियों को करती हैं दूर

6.सोडा पानी का प्रयोग

एक ग्‍लास में पानी लें और इसमें एक चम्‍मच बेकिंग सोडा मिलाकर केले को थोड़ी देर तक भिगोकर रख दें. इसके बाद इसे रूम के तापमान में रखें. केले हफ्तेभर सही सलामत रहेंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)