ड्राई फ्रूट्स में लग जाते हैं कीड़े तो करें इस तरह स्टोर, सालों-साल नहीं होंगे खराब

How To Store Dry Fruits And Nuts: पोषक तत्‍वों से भरपूर ड्राई फ्रूट्स (Dry Fruits) हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं. अगर अपनी रोजाना की डाइट में हम इसे शामिल करें तो ये हमारी इम्‍यूनिटी को बूस्‍ट करने के साथ-साथ कई सेहत संबंधी समस्‍याओं को ठीक करने का काम करते हैं. ये स्‍वाद में भी बेहतरीन होते हैं और हर उम्र के लोग इसे बड़े ही चाव के साथ खाते हैं. ऐसे में घर-घर में ड्राई फ्रूट्स मिल ही जाते हैं लेकिन कई लोगों को यह परेशानी होती है कि ये जल्‍द ही खराब हो जाते हैं. खासतौर पर मानसून में तो इन्‍हें स्‍टोर (Store) करना और भी मुश्किल भरा काम लगता है लेकिन अगर हम इसके सही रख-रखाव और स्‍टोर करने के तरीकों को जान लें तो हमारी सारी समस्‍या समाप्‍त हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए हमें किन बातों को जानना जरूरी है.

इस तरह करें इन्‍हें स्‍टोर

1. फ्रेश ड्राई फ्रूट्स खरीदें

जब भी आप ड्राई फ्रूट्स खरीदें तो यह ध्‍यान रखें कि मेवे फ्रेश हों और उनमें से किसी तरह का स्‍मेल न आ रही हो. बेहतर होगा कि आप पैक्ड ड्राई फ्रूट्स ही खरीदें.

इसे भी पढ़ें : महंगे मेकअप हो गए हैं एक्सपायर तो उन्‍हें फेकें नहीं, इस तरह करें इस्तेमाल

2. एयरटाइट डिब्बे का करें प्रयोग

ड्राई फ्रूट्स को हमेशा एयरटाइट डिब्बे में ही रखें. ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स में सीलन नहीं आती और ये क्रिस्पी बने रहते हैं. इसेसे ये नमी के संपर्क में नहीं आते और लंबे समय तक खराब नहीं होते.

3. ठंडी जगह रखें

कई लोग ड्राई फ्रूट्स को किचन में ही रखते हैं, जो गलत तरीका है. अगर इसे लंबे समय तक खराब होने से बचाना है तो इन्हें किसी ठंडी जगह पर ही रखें. हालांकि, इन्हें फ्रिज के अंदर भी न रखें. ऐसा करने से नमी में मेवा जल्दी खराब हो जाते हैं.

इसे भी पढ़ें : वर्क डेस्क पर इन पौधों को रखने से खूबसूरती बढ़ने के साथ-साथ परफॉर्मेंस पर भी दिखेगा पॉजिटिव असर

4. रोस्ट करें

मानसून में वातावरण में नमी पाई जाती है. ऐसे में सबसे अच्छा होगा कि आप इसे तवे पर हल्‍का रोस्ट करें और ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट डिब्‍बे में रखें. इससे कभी कीड़े नहीं लगेंगे.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)