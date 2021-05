Kitchen Hacks To Get Rid Of Onion And Garlic Smell From Your Hands : अगर आप कुकिंग करते हैं तो आप लहसुन (Onion) और प्‍याज (Garlic) के गंध (Smell) से पूरी तरह वाकिफ होंगे. जब आप इन्‍हें छीलते और काटते हैं तो इनका रस उंगलियों और नाखूनों पर लग जाता है जिसे साबुन से धोने के बाद भी हटाता नहीं. इस गंध से छुटकारा पाने के‍ लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं. इसकी महक के वजह से ही कई लोग तो इसे छीलने या काटने से भी कतराने लगते हैं. लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे आसान उपाय हैं जिन्‍हें अपनाकर आप बिना हाथों में गंध की चिंता किए प्‍याज लहसुन को काट सकते हैं. दरअसल इनमें सल्‍फर अधिक मात्रा में होता है जो इसके स्‍ट्रॉन्‍ग स्‍मेल और तीखे स्‍वाद का कारण होता है. तो आइए जानते हैं कि हाथ से अगर प्‍याज और लहसुन का स्‍मेल नहीं जा रही हो तो हमें क्‍या करना चाहिए.



1.नमक का करें इस्तेमाल



जब भी आपके हाथों से स्‍मेल आए तो आप अपने हैंड वॉश में एक चम्‍मच नमक मिलाकर इससे हथेलियों को अच्‍छी तरह स्‍क्र‍ब करें. ऐसा करने आपके हाथ से लहसुन और प्‍याज की स्‍मेल चली जाएगी.



2.चम्‍मच या चाकू का इस तरह करें इस्‍तेमाल



प्याज और लहसुन काटने के बाद उसकी महक हाथों से हटाने के लिए आप सिंक में नल खोलें और किसी भी स्टेनलेस स्टील के चम्मच या चाकू के किनारे से ठंडे पानी के नीचे अपने हाथों को रगड़ें. ऐसा करने से प्याज और लहसुन में मौजूद सल्फर धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा और महक गायब हो जाएगी.



3.नींबू के रस का करें इस्तेमाल



हाथों से प्याज की गंध दूर करने के लिए आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं. आप नीबू के रस की कुछ बूंदों को हथेली पर डालें और रगड़ें. कुछ देर बाद ठंडे पानी से धो लें.



4.एप्‍पल साइडर विनेगर का प्रयोग



अगर आपके किचन में एप्‍पल साइडर विनेगर है तो आप इसका इस्‍तेमाल हाथों से प्याज और लहसुन की बदबू हटाने के लिए कर सकते हैं. इन्‍हें काटने के बाद हाथों को पानी से धोकर सुखा लें और एक चम्‍मच विनेगर को हथेली पर रगड़ें और कुछ देर बाद हाथों को पानी से धो लें.



5.करें टूथपेस्ट का प्रयोग



हर घर में टूथपेस्ट तो होता ही है. ऐसे में हाथों से आने वाली प्याज और लहसुन की महक को दूर करने के लिए आप टूथपेस्‍ट का प्रयोग भी कर सकते हैं. बस आपको इस बात का ध्‍यान रखना है कि टूथपेस्ट जेल बेस्ड ना हो. अगर आप फ्लोराइड बेस टूथपेस्ट को अपने हाथों पर लगाएंगे तो यह हाथों के स्‍मेल को तुरंत दूर करेगा.