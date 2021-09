How To Make Soggy Biscuits And Cookies Crisp Again : कई बार ऐसा होता है कि हम बढ़िया से बढ़िया बिस्किट (Biscuits) और कुकीज (Cookies) बाजार से खरीदकर लाते हैं और दो दिन में ही ये हवा के संपर्क में आकर सॉफ्ट (Soft) और सौगी हो जाते हैं. इससे इनका स्‍वाद तो खराब होता ही है, इनके खाने का सारा मजा भी चला जाता है. ऐसे हालात में महंगे बिस्किट्स फेंकने का मन भी नहीं करता और ये भी समझ नहीं आता कि अब करें तो क्‍या करें. लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे ट्रिक्स (Tricks) और टिप्स हैं जिनकी मदद से आप इन बिस्किट्स को दुबारा से नया जैसा क्रिस्पी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं क्‍या हैं ये उपाय.

बिस्किट और कुकीज़ इस तरह बनाएं क्रिस्‍पी

1.करें माइक्रोवेव का उपयोग

अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो ये काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. बिस्किट्स और कुकीज़ को दोबारा से क्रिस्‍पी बनाने के लिए आपको बस माइक्रोवेव में 180°C पर रखना होगा. पांच मिनट ऐसे ही रखने पर आप इसमें बिस्किट को डालें और 1 से 2 मिनट के बाद बाहर निकाल कर रखें. ठंडा होते ही बिस्किट्स क्रिस्पी हो जाएंगे.

2.तवे का करें प्रयोग

आप गैस में तवा या कोई भी नॉनस्टिक पैन रखें और जब ये गर्म हो जाए तो इस पर सारे बिस्किट्स रखें. ध्‍यान रखें कि गैस की फ्लेम धीमी हो. लगभग 2 से 3 मिनट गर्म करने के बाद इन्हें पलटें. ये पहले जैसे क्रिस्पी हो जाएंगे.

इस तरह करें स्‍टोर

इन कुकीज को हमेशा रूम टेंपरेचर में रखें और हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही रखें. अगर आपने एक बार इन्‍हें गर्म या बहुत ठंडी जगह पर रखा हो तो इस कंटेनर को फ्रिज में ही स्‍टोर करें. इस बात का भी ध्‍यान रखें कि अलग अलग बिस्किट या कुकीज को एक कंटेनर में रखने से बचें. ऐसा करने से ये दुबारा सौगी हो सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)