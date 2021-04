जानिए उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने चुना अपने से कम उम्र का जीवन साथी

जीवन साथी का उम्र में खुद से छोटा या बड़ा होना (Life partner being older or younger) कोई मायने नहीं रखता है. मायने रखता है तो केवल इतना कि दोनों का आपसी रिश्ता (Mutual relationship) कैसा है, रिश्ते में प्यार, भरोसा और विश्वास कितना है. आज हम आपको कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने उम्र में अपने से कई साल छोटे व्यक्ति को जीवन साथी चुना (Chosen as life partner) है. ये सभी जोड़े एक दूसरे के साथ प्यार भरी लाइफ जी रहे हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में.अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी की जोड़ी को कौन नहीं जानता. परमीत सेठी पत्नी अर्चना से आठ साल छोटे हैं. अर्चना और परमीत ने 30 जून, 1992 को शादी रचाई थी. उन्होंने अपनी शादी की बात को चार साल तक छिपाकर रखा था. इस जोड़ी के दो बेटे हैं.नेहा कक्कड़ ने अपने से सात साल छोटे रोहनप्रीत को अपने जीवन साथी के रूप में चुना. नेहा और रोहनप्रीत की शादी 24 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुई थी. दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे.गौहर खान ने हाल ही में अपने से बारह साल छोटे जैद दरबार से शादी की है. दोनों की शादी 25 दिसंबर 2020 को हुई थी. ज़ैद मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के बेटे हैं.बिग बॉस सीजन 9' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट ने अपने से आठ साल छोटे सुयश राय से शादी की है. उन्होंने 6 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 16 दिसंबर 2016 में शादी रचाई थी.रिऐलिटी शो 'बिग बॉस' की कंटेस्टेंट रहीं युविका चौधरी ने अपने साथी के रूप में चुना है प्रिंस नरुला को. प्रिंस भी युविका के साथ 'बिग बॉस' के कंटेस्टेंट रह चुके हैं. प्रिंस नरुला पत्नी युविका से सात साल छोटे हैं. दोनों 12 अक्टूबर 2018 को शादी के बंधन में बंधे थे.कॉमेडियन भारती सिंह ने हर्ष लिंबाचिया से शादी रचाई है. दोनों ने सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 3 दिसंबर 2017 को शादी की थी. हर्ष पत्नी भारती से आठ साल छोटे हैं.