इन अभिनेत्रियों ने पति से पायी बेरुखी तो जबरदस्ती के रिश्ते से किनारा कर चुन ली अपनी राह

ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा दौर आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ सा महसूस होता है फिर चाहें मिडिल क्लास फैमली के नॉर्मल लोग हों या फिर कोई नामी सिलेब्रिटी. लेकिन ऐसे स्थिति में हिम्मत न हार कर हालातों का सामना (Face the situation) करना और खुद को मजबूती के साथ खड़ा (Stand firmly) रखना बेहद ज़रूरी होता है. आज हम आपको ऐसी ही कुछ जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने पर्सनल लाइफ में अपने हमसफ़र से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहने के बाद (After suffering mental and physical harassment) ​हिम्मत न हारते हुए अलग राह चुनी.एक्ट्रेस श्वेता तिवारी जिनको 'कसौटी जिंदगी की' में प्रेरणा का किरदार निभाने पर आज भी इसी नाम से जाना जाता है. उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा चर्चा में उनकी पर्सनल लाइफ रही है, खास कर हमसफ़र के मामले में. श्वेता ने घरवालों के विरोध के बावजूद 19 वर्ष की उम्र में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और प्रोड्यूसर राजा चौधरी से लव मैरिज की थी. उन्होंने वर्ष 2000 में बेटी पलक को जन्म दिया था जिसके बाद श्वेता पति की हिंसा का शिकार होने लगी थीं. शादी के 9 साल बाद श्वेता ने 2007 में तलाक का केस फाइल कर दिया था लेकिन उनको तलाक मिला 2012 में. इसके बाद उन्होंने अभिनव कोहली के साथ काफी समय तक रिलेशन में रहने के बाद शादी कर ली थी, जिससे उनको एक बेटा है. शादी के कुछ समय बाद ही अभिनव ने भी श्वेता को काफी मानसिक और शारीरिक यातनाएं दीं. जिसके बाद अभिनव और श्वेता अब अलग रह रहे हैं. इतना कुछ सहकर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और इन दिनों वो केपटाउन में खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग कर रही हैं. श्वेता तिवारी बिग बॉस रिएलिटी शो का हिस्सा रही हैं साथ ही उन्होंने मदहोशी, आबरा का डाबरा, देवरु, अपनी बोली अपना देश, मिले न मिले हम और त्रिनेत्र जैसी फिल्मों में काम करने के साथ कई टीवी शो में भी काम किया है.एक्ट्रेस रुचा गुजराती ने भी पर्सनल लाइफ में काफी मानसिक यातनाएं सही हैं. उन्होंने वर्ष 2010 में बिजनेसमैन मितुल से शादी की थी लेकिन रुचा के अनुसार पति ने एक साल में ही उनको काफी यातनाएं दीं. इसके बाद दोनों ने 2013 में तलाक ले लिया था. आगे बढ़ते हुए रुचा ने 12 दिसंबर 2016 को विशाल जायसवाल से शादी की थी और 2020 में बेटी को जन्म दिया था. रुचा ने कितने कूल हैं हम, क्या हादसा क्या हकीकत, कुसुम और भाभी जैसे की टीवी शो में काम किया है. साथ ही डांसर, शिकारी, साहबज़ादे और हम हैं कमाल के जैसी फिल्म में भी अभिनय किया है.एक्ट्रेस दलजीत कौर भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो सफल रहीं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ मुश्किलों से भरी रही. दलजीत ने काफी समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद टीवी एक्टर शालीन भनोट के साथ वर्ष 2009 में शादी की थी.शादी के तीन वर्ष बाद दलजीत ने एक बेटे को जन्म दिया था. जिसके बाद शालीन के साथ उनके सम्बन्ध बिगड़ गए थे. दलजीत ने शालीन और उनके परिवार वालों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था.जिसके बाद वर्ष 2015 ने दोनों ने तलाक ले लिया था. दलजीत रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आ चुकी हैं और उन्होंने 'इस प्यार को क्या नाम दूं', 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' और 'कुलवधू' जैसे सीरियल में काम किया है.जानी-मानी एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल ने भी अपनी निजी ज़िंदगी में काफी तकलीफें सही हैं. दीपशिखा ने एक्टर जीत उपेंद्र से शादी की थी जिनसे उनको दो बच्चे हैं. दस वर्ष तक चले दोनों के रिश्ते में खटास आने के बाद दोनों का तलाक हो गया था. जिसके बाद वर्ष 2012 में दीपशिखा ने केशव के साथ शादी कर ली थी. लेकिन इस रिश्ते में भी दीपशिखा को दर्द ही मिला. दोनों के बीच वर्ष 2016 में बड़ा विवाद हुआ था जिसके बाद दीपशिखा ने केशव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी. दोनों इस रिश्ते को मौका देने के लिए फिर भी कुछ समय तक साथ रहे लेकिन बात नहीं बनी और दोनों की राहें अलग हो गयीं. दीपशिखा रिएलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं साथ ही उन्होंने बालबीर, सीआईडी और होंगे जुदा न हम जैसे टीवी शो में काम किया है.