बॉलीवुड में सिंगल फादर्स ही नहीं, बहुत सारी हैं सिंगल मदर्स भी, जानें इनके बारे में

बच्चे की ज़िम्मेदारी (Child responsibility) हमेशा से सिंगल पेरेंट के लिए काफी चुनौती भरी रही है फिर चाहें मेल हो या फीमेल. ऐसे ही कुछ बॉलीवुड सिलेब्रिटी हैं जो सिंगल मदर और फादर होते हुए भी बेहतर तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं. पिछले लेख में हमने आपको बॉलीवुड के कुछ सिंगल फादर्स के बारे में जानकारी दी थी. आज हम आपको उन सिंगल मदर्स के बारे में (About single mothers) बताएंगे जिन्होंने अकेले रहकर अपने बच्चों को मांं और बाप दोनों का प्यार दिया है (Who have given love of both) और उनके प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया है.आज के दौर में तो फिर भी सिंगल मदर होने का चुनाव करना थोड़ा आसान है लेकिन अस्सी के दशक में ये सोचना काफी बड़ी बात थी. जानी-मानी ऐक्ट्रेस नीना गुप्ता ने वर्ष 1988 में बिना शादी किये बेटी मसाबा को जन्म दिया था. मसाबा नीना गुप्ता और वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स की बेटी हैं. नीना और विवियन रिलेशनशिप में थे लेकिन दोनों ने कभी शादी नहीं की. नीना ने तब सिंगल मदर होने की चुनौती को स्वीकारा था. उन्होंने सिंगल मदर होकर भी अपनी बेटी को बेहतरीन परवरिश दी. नीना ने वर्ष 2008 में दिल्ली के एक चार्टेड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली थी.रवीना टंडन भी सिंगल मदर रही हैं और उन्होंने सिंगल मदर होने की ज़िम्मेदारी को गोद ली हुई दो बेटियों पूजा और छाया के लिए निभाया. रवीना ने वर्ष 1995 में इन बेटियों को गोद लिया था. हालाँकि रवीना ने वर्ष 2004 में फिल्म वितरक अनिल थडानी के साथ शादी कर ली थी.जानी-मानी एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने भी सिंगल मदर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया है. उन्होंने वर्ष 2000 में बेटी रेनी को गोद लिया था और उसके बाद वर्ष 2010 में बेटी अलिसाह को गोद लेकर सिंगल मदर की चुनौती को स्वीकारा था. सुष्मिता सेन फ़िलहाल मॉडल रोहन शॉल के साथ रिश्ते में हैं.एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपनी बेटी समैरा कपूर और बेटे कियारा राज कपूर की सिंगल मदर के तौर पर परवरिश कर रही हैं. करिश्मा ने वर्ष 2003 में दिल्ली के बिज़नेसमैन संजय कपूर के साथ शादी की थी. इसके बाद वर्ष 2016 में उनका तलाक हो गया था. हालाँकि तलाक के दो वर्ष पहले से ही वो संजय से अलग रहने लगी थीं.एक्ट्रेस अमृता सिंह ने अपनी बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान की परवरिश सिंगल मदर के तौर पर की है. उन्होंने जाने-माने एक्टर सैफ अली खान से शादी की थी और वर्ष 2004 में दोनों का तलाक हो गया था.हालाँकि सैफ अपने बच्चों के साथ आज भी बेहतर सम्बन्ध रखते हैं.बेबी डॉल गायिका कनिका कपूर तीन बच्चों की सिंगल माँ हैं. उन्होंने केवल 19 वर्ष की उम्र में एनआरआई व्यवसायी राज चंडोक के साथ शादी की थी. वर्ष 2012 में दोनों का तलाक होने के बाद कनिका अपने बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी सिंगल मदर के तौर पर निभा रही हैं.डायरेक्टर-प्रड्यूसर एकता कपूर को कौन नहीं जानता. एकता फ़िलहाल सिंगल हैं और सिंगल मदर के तौर पर भी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा रही हैं. एकता कुछ समय पहले ही सेरोगेसी के ज़रिये बेटे रवि की माँ बनी हैं.