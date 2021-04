कोरोना के दौर में घर में इस तरह से बनाएं 'बाथ बम' और ऐसे करें इस्तेमाल

कैसे करते हैं 'बाथ बम' का इस्तेमाल

घर में किस तरह बनाएं 'बाथ बम'

कोरोना के दौर में घर में रहना जितना सुरक्षित है, उतना ही ज़रूरी है घर में बनायी गयी चीज़ों को इस्तेमाल (Using home made things) करना. इसलिए खाना हो या इस्तेमाल की बाकी चीज़ें, जो भी चीज़ घर में बनाना संभव हो, कोशिश करें कि इनको घर में ही तैयार किया जा सके. आज हम आपको घर में 'बाथ बम' बनाने (Making 'bath bomb' at home) की जानकारी देंगे. जिसको बनाना काफी आसान है. जो लोग 'बाथ बम' का इस्तेमाल करते हैं उनको तो इसके बारे में पता है लेकिन जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनको हम ये भी बताएंगे कि 'बाथ बम' क्या है (What is 'bath bomb') और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. आइये जानते हैं.'बाथ बम' सुनने में जितना डराने वाला है उतना ही इसका इस्तेमाल आपको राहत देता है. दरअसल ये साबुन का ही एक प्रकार है लेकिन साबुन से थोड़ा हटकर है. इसका इस्तेमाल स्किन पर साबुन की तरह से नहीं बल्कि बाथ टब के पानी में किया जाता है, जब बाथ टब में नहाना होता है. बाजार में ये 'बाथ बम' अलग-अलग शेप, ख़ुश्बू और कलर में मिलते हैं. इसमें स्किन को सॉफ्ट बनाने और पोषण देने वाले आलमंड, केमोमाईल, रोज, कोकोनट और लेवेंडर ऑयल जैसे स्किन नरिशिंग ऑयल्स मिले होते हैं तो वहीं शिया बटर और कोको बटर जैसे बटर भी मिक्स होते हैं. साथ ही आपकी पसंद के अनुसार ग्लिटर और फूलों की पंखुड़ियों और मन को भाने वाली ख़ुश्बू भी इसमें शामिल होती है. जिसके नहाने के समय बाथ टब में मिलाने से स्पा जैसी फीलिंग आती है. इसके इस्तेमाल से बॉडी को पोषण मिलता है और राहत भी.'बाथ बम' को बाथ टब में नहाने से कुछ मिनट पहले इस्तेमाल किया जाता है. टब में पानी भरने के बाद 'बाथ बम' को टब में डाला जाता है. पानी में डालते ही इसमें झाग और बुलबुले बनने लगते हैं. साथ ही पानी में हल्का सा वो कलर भी दिखने लगता है जिस कलर का 'बाथ बम' आप इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें अगर ग्लिटर और फूलों की पंखुड़ियां शामिल हैं तो वो भी पानी में तैरती नज़र आने लगती हैं. साथ ही इसमें मौजूद एसेंशियल ऑयल और ख़ुश्बू बाथरूम को महका देते हैं. 'बाथ बम' को पानी में डालने के बाद जैसे ही वो पानी में घुलता है, आप बाथ टब में जाकर नहाने और खुद को रिलैक्स करने का आनंद ले सकते हैं. अपनी मर्ज़ी का समय बाथ टब में बिताने के बाद जब आप टब से बाहर आने लगें तो कम से कम आधा मिनट तक सिंपल शॉवर ले सकते हैं जिससे 'बाथ बम' में मौजूद कलर और ग्लिटर आपकी बॉडी पर न रहे.घर में 'बाथ बम' बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें सोडा बायकार्ब्स 50 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 12 ग्राम, सेंधा नमक 2 चुटकी, गुलाब जल 2 चम्मच, ऑलिव ऑइल या कोकोनट ऑइल 1 चम्मच, सिट्रिक एसिड 5 ग्राम और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां शामिल हैं. सबसे पहले किसी बर्तन में इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला लें. कुछ बूंदें पानी की मिलाकर इसको किसी सांचे में डालें और शेप दें. इसको तीन-चार घंटे के लिए ऐसे ही रखा छोड़ दें. सांचे में ढल जाने पर इसको निकाल लें. 'बाथ बम' तैयार है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)