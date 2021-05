जानें, घरेलू काम के लिए कैसे कर सकते हैं अब्रेसिव पेपर का इस्तेमाल

दाग-धब्बे हटा सकते हैं

घर के कई तरह के काम में आपने तमाम तरह के पेपर्स का इस्तेमाल किया होगा. तो वहीं पैकिंग पेपर्स से गिफ्ट्स भी रैप किये होंगे. लेकिन क्या कभी आपने घर के किसी काम में अब्रेसिव पेपर का इस्तेमाल किया (Used abrasive paper) है? क्या आपको मालूम है कि ये किस तरह का पेपर है और इसका इस्तेमाल घरेलू काम के लिए किस तरह से किया जा सकता है? दरअसल अब्रेसिव पेपर एक दरदरा सा कागज़ होता है. ये इस तरह से नज़र आता है जैसे किसी कागज़ पर रेत चिपका दी गयी हो. इसी वजह से इसको सैंड पेपर भी कहा जाता है (It's also called sand paper). तो कुछ लोग इसको रेगमार्क भी कहते हैं. ये ब्लैक, ब्राउन और ग्रे जैसे कलर्स में मिलता है और ज्यादातर इसका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से किया जाता है (It's used commercially) लेकिन इसको कुछ घरेलू कामों को करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. आइये जानते हैं कैसे?अब्रेसिव पेपर को आप चाकू, कैंची और पेंचकस जैसी चीजों की धार तेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए इन चीजों को अब्रेसिव पेपर के दरदरे वाले हिस्से पर उस तरह से घिसना होगा जिस तरफ धार तेज करनी है. इसके साथ ही पेंसिल या किसी नुकीली चीज़ को और भी ज्यादा शार्प करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.ज़मीन या दीवार पर लगे पेंट, नेलपॉलिश और तमाम तरह के दाग-धब्बों को छुड़ाने के लिए भी आप अब्रेसिव पेपर यानी सेंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए धब्बे वाली जगह पर इस पेपर को हल्के हाथों से रगड़ना होगा. ध्यान रहे इसको धीरे से रगड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज्यादा तेज रगड़ने से उस जगह पर स्क्रेच पड़ने की संभावना होती है.किसी औजार, डब्बे या लोहे की अन्य चीज में जंग लग जाने पर इसको छुड़ाने के लिए अब्रेसिव पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है. जंग को हटाने के लिए इस पेपर को जंग वाली जगह पर धीरे-धीरे रगड़ना होगा. अगर कोई बर्तन वैगरह की जंग छुड़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो याद रहे ज्यादा तेजी से इस पेपर को बर्तन पर न रगड़ें वरना उस पर निशान पड़ सकते हैं.कई बार आप अपने घर की दीवार पर नया पेंट करना चाहते हैं और उस पुराने पेंट को दीवार से हटाना चाहते हैं जो पहले से उस पर किया हुआ है. तो आप पुराने पेंट को दीवार से हटाने के लिए अब्रेसिव पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं.