जानें किस कोरोना वेरिएंट के खिलाफ कितनी असरदार है Covaxin

Efficacy Of Covaxin : भारत की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) इस वायरस के खिलाफ 78.8 प्रतिशत प्रभावी पाई गई है. इतना ही नहीं, ये दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण फैलाने वाले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी 65.2 प्रतिशत असरदार है. आपको बता दें कि इन दिनों कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के कारण ही यूरोपीय देशों में कोरोना एक बार फिर कहर बनाकर लौटा है. मेडिकल जर्नल ‘द लैंसेट (The Lancet)’ की नई स्टडी में 11 नवंबर को कहा गया कि भारत बायोटेक (Bharat Biotech) द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन ‘अत्यधिक प्रभावकारी (Very Effective)’ है और यह पूरी तरह से सुरक्षित है. कोवैक्सीन के फेज थ्री ट्रायल डेटा (Phase 3 Trail Data) में किसी तरह की सुरक्षा के चिंता की बात नहीं कही गई है. द लैंसेट (The Lancet) ने कहा कि सिम्पटॉमिक कोरोना मरीजों यानी लक्षण वाले कोरोना मरीजों के खिलाफ कोवैक्सीन 77.8% असरदार पाई गई है. द लैंसेट ने एक बयान में कहा कि कोवैक्सीन की दोनों खुराक दिए जाने के 2 हफ्ते बाद यह टीका एक मजबूत एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है.

स्टडी के मुताबिक, भारत में नवंबर 2020 और मई 2021 के बीच 18-97 साल की उम्र के 24 हजार 419 वॉलंटियर्स को शामिल करने वाले कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान वैक्सीन से संबंधित मौत या कोई भी गंभीर प्रतिकूल घटनाएं दर्ज नहीं की गईं.

फेज तीन का डेटा जारी

द लैंसेट ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज तीन का डेटा जारी किया है. इसके मुताबिक, भारत की देसी वैक्सीन न सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षित और असरदार है, बल्कि यह डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी 65.2 फीसदी असरदार है.

इतना ही नहीं, गंभीर सिम्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ कोवैक्सीन 93.4 फीसदी असरदार है. आपको बता दें कि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने मिलकरर बनाया है.

17 देशों ने दी मंजूरी

बता दें कि हाल ही में कोवैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी अप्रूवल लिस्ट में शामिल हुआ है और इसके इस्तेमाल को अब तक 17 देशों ने मंजूरी दे दी है. इस तरह से कोवैक्सीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित सूची में फाइजर/बायोएनटेक, मॉडर्न, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म और सिनोवैक द्वारा निर्मित एंटी-कोविड टीकों की लिस्ट में शामिल हो गया है.

