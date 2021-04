अगर बच्चे को है काटने की आदत, तो छुड़ाने के लिए इन तरीकों को करें फॉलो

दांत निकलने पर बच्चों का काटना तो आम बात है लेकिन कई बार बच्चों को काटने की आदत (Habit of biting children) यूं भी लग जाती है और वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने, अपनी मनचाही चीज या खिलौना छीनने, रोने, गुस्सा करने और अपनी बात मनवाने के लिए भी अक्सर सामने वाले को काट लेते हैं. इतना ही नहीं कई बार गुस्से और चिड़चिड़ाहट के चलते बच्चों को खुद को काटते (Children bite themselves) हुए भी देखा जाता है. उनकी इस आदत की वजह से बच्चे को खुद को तो तकलीफ सहनी ही पड़ती है, दूसरों को भी दर्द सहना पड़ता है. इतना ही नहीं उनकी ये आदत कभी-कभी शर्मिंदगी की वजह (Reason of embarrassment) भी बन जाती है. बच्चे के काटने की इस आदत को सही करने के लिए आप इन तरीकों को आजमा सकते हैं.कई बार बच्चे को नींद आ रही होती है या भूख लग रही होती है और आपको वो ये बात समझा नहीं पाता है तो वो काटने लगता है. ये उसके प्रतिक्रिया देने का तरीका होता है. उसको लगता है अपनी बात समझाने का ये तरीका ही सही है. इसलिए बच्चे की ज़रूरत को समझने की कोशिश करें और समय से उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहें.बच्चे जब बोल नहीं पाते हैं तो वो अपनी बात समझाने के लिए कई बार काटने लगते हैं. उनको लगता है आप इस तरह से उनकी बात समझ जाएंगे. इसलिए बच्चे में लैंग्वेज स्किल्स डेवलेप करने की कोशिश करें और अगर बच्चा बोलने की उम्र का नहीं है तो उसके साथ इशारों में बात करने की कोशिश करें और उसकी बात को बिना बोले समझें.कई बार आप अपने किसी काम में लगे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो अचानक से बच्चा आपको काट लेता है. आप सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया. दरअसल बच्चा चाहता है कि आप इन चीज़ों के साथ उसकी ओर भी ध्यान दें. इसलिए हमेशा अपना काम करते हुए उसकी ओर भी ध्यान देते रहें. ऐसा करने से उसकी काटने की आदत कम होगी.बच्चे की काटने की आदत सुधारने के लिए उसको मारने की बजाय प्यार से समझाएं. उसे बताएं कि काटने से चोट लग सकती है और ये आदत गंदी है. प्यार से बात करते हुए उसको उस चीज़ का डर दिखाएं जिस चीज़ से वो डरता हो.बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो भी उनको काटने की आदत हो जाती है. ऐसे में वो सामने वाले के साथ कभी-कभी अपने आप को भी काट लेते हैं. ऐसे में बच्चे को धुली हुई ठंडी साबित गाजर या खीरा, धुला हुआ गीला कॉटन का कपड़ा और टीथर जैसी चीज़ें दी जा सकती हैं. जिससे वो किसी और को काटने की बजाय इन चीज़ों को काटने में बिजी रहेगा.