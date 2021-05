मिट्टी के शोपीस और खिलौने पर जमी धूल-मिट्टी की ऐसे करें सफाई, हमेशा रहेंगे नए जैसे

सूती कपड़ा कर सकते हैं इस्तेमाल

मिट्टी के शोपीस, एंटीक पीस और खिलौने खरीदने और घर में सजाने का दौर अभी भी जारी है. बहुत से लोग हैंडीक्राफ्ट चीजों से घर सजाने के शौक़ीन होते हैं और इसी शौक के चलते बड़ी-बड़ी प्रदर्शनी में जाकर वो मिट्टी के खूबसूरत शोपीस लाकर घर में सजाते हैं (Decorate the house with beautiful clay showpieces) लेकिन कुछ समय बाद महंगे होने की वजह से इनकी रंगत भले ही फीकी न पड़े लेकिन धूल-मिट्टी जमने के चलते इनकी खूबसूरती ज़रूर फीकी पड़ने लगती है (Their beauty starts fade) दिक्कत ये है कि इनको साफ करने के लिए न तो धोया जा सकता है न ही किसी केमिकल का इस्तेमाल ही इनको साफ करने के लिए किया जा सकता है. इसलिए इनकी साफ़-सफाई करने पर कोई ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहता और इनकी चमक कम होती रहती है. लेकिन इनकी साफ़-सफाई के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है (Some things can be used to clean them) जो इन पर जमी धूल-मिट्टी को हटाकर इनकी चमक और खूबसूरती को काफी हद तक नए जैसा बनाने में मदद कर सकती हैं. आइये जानते हैं कि इनकी साफ़-सफाई किस तरह से की जाये.मिट्टी के शोपीस और खिलौने पर जमी धूल-मिट्टी को साफ करने के लिए आप किसी सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते है. अगर कोई ब्रश मौजूद नहीं है तो इसके लिए आप अपने उस पुराने मेकअप ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो मेकअप के लिए अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हों. अगर ये भी पॉसिबल न हो तो आप पुराने सॉफ्ट टूथ ब्रश को भी इनकी सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.अगर सफाई करने के लिए आपके पास किसी भी तरह का ब्रश मौजूद नहीं है तो आप सूती यानी कॉटन के पुराने कपड़े या कॉटन की साड़ी का इस्तेमाल भी मिट्टी के शोपीस और खिलौनों को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं.मिट्टी के शोपीस, एंटीक पीस या खिलौनों की साफ़-सफाई के लिए इन पर सीधे तौर पर गीले कपड़े का इस्तेमाल न करें. ऐसा करने से धूल-मिट्टी नम होकर खिलौनों पर चिपक जाएगी जिससे शोपीस या खिलौने पहले से ज्यादा गंदे नज़र आएंगे. पहले ब्रश या सूखे सूती कपड़े से इन पर जमी धूल-मिट्टी को साफ़ कर लें. फिर इनको हल्के गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं. ध्यान रहे कपड़ा ज्यादा गीला न हो, इसको पानी से गीला करने के बाद अच्छी तरह निचोड़कर ही इस्तेमाल करें. इस तरह से ये साफ़ भी हो जायेंगे और इनके रंग भी चमक उठेंगे.