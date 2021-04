दाढ़ी में डैंड्रफ से होती है खुजली और दाने, जानें इसे दूर करने का तरीका

डैंड्रफ की दिक्कत केवल सिर में ही नहीं बल्कि दाढ़ी में (Dandruff in beard) भी होती है. सिर की डैंड्रफ को दूर करने के लिए तो आप तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं लेकिन दाढ़ी पर ध्यान नहीं देते हैं. इसकी वजह से आपका लुक तो ख़राब लगता ही है, साथ ही दाढ़ी वाले हिस्से में खुजली और दाने (Itching and rash in bearded part) निकलने की दिक्कत भी हो जाती है. इसलिए ज़रूरी है कि बालों की तरह ही दाढ़ी की देखभाल (Care of beard) भी अच्छी तरह से की जाये. अगर आपको भी दाढ़ी में डेंड्रफ होने की दिक्कत है, तो हम इससे निजात पाने के कुछ टिप्स यहां बता रहे हैं, जिसको आप भी फॉलो कर सकते हैं.बालों की केयर करने के लिए आप सप्ताह में दो-तीन बार शैम्पू करना ज़रूरी समझते हैं. तो इसी तरह दाढ़ी में भी हर दूसरे दिन शैम्पू करना ज़रूरी होता है. गर्मी के दिनों में धूल-मिट्टी और पसीना दाढ़ी में जम जाता है. जिससे डैंड्रफ के साथ ही खुजली और दाने निकलने की परेशानी भी होने लगती है. दाढ़ी में शैम्पू करने से इन सभी दिक्कतों से निजात मिलना आसान होगा.बालों में ऑयलिंग न करने की वजह से जिस तरह बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं उसी तरह की दिक्कत दाढ़ी के साथ भी होती है. दाढ़ी में भी ऑयलिंग मसाज की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी सिर में. इसलिए दाढ़ी को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है. आज कल दाढ़ी के लिए कई तरह के तेल बाज़ार में मौजूद हैं. जिनका इस्तेमाल आप दाढ़ी को मॉइस्चराइज करने के लिए कर सकते हैं.अगर खरीदना संभव न हो, तो उस ऑयल को भी आप दाढ़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिर के लिए करते हैं. ऑयल दाढ़ी के बालों के साथ स्किन पर भी अच्छी तरह से लग जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा. इस तरह से स्किन भी ड्रॉय होने से बची रहेगी साथ ही डैंड्रफ की दिक्कत से भी निजात मिलेगी.अगर आपको दाढ़ी बढ़ाना पसंद है तो इसकी केयर पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. वरना इससे खुद अपने को तो कई तरह की दिक्कत हो ही सकती हैं. दूसरों के सामने भी मजाक बनता है. दाढ़ी अस्त-व्यस्त न हो और इसमें डैंड्रफ होने से भी बचा रहे इसलिए ज़रूरी है दाढ़ी में रोज़ाना कंघी ज़रूर करें.जो लोग हल्की दाढ़ी रखना पसंद करते हैं वो तो समय-समय पर दाढ़ी ट्रिम करवाते रहते हैं लेकिन जो लोग दाढ़ी बढ़ाना पसंद करते हैं वो इसकी ट्रिमिंग करवाने से बचते हैं, जो कि ठीक नहीं है. बड़ी दाढ़ी रखने वाले लोगों को भी दाढ़ी की थोड़ी-थोड़ी ट्रिमिंग करवाते रहना चाहिए. इससे दाढ़ी के बालों के बीच डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया नहीं रुक पाते हैं और डैंड्रफ की दिक्कत नहीं होने पाती है.