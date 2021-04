खूबसूरत त्वचा पाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों का ऐसे करें इस्तेमाल

गुलाब का फूल तो सभी का फेवरेट होता है. किसी को प्रपोज़ करना हो (To propose someone) या किसी अवसर पर तोहफा देना हो सबसे पहले गुलाब के फूल ही पसंद किये जाते हैं. इतना ही नहीं, इसकी खूबसूरती और ख़ुश्बू जितना दिल को खुश करती है. उतना ही सेहत और स्वाद को बेहतर बनाता है (Improves health and taste) गुलाब की पंखुड़ियों से बना गुलकंद. लेकिन गुलाब की पंखुड़ियां आपके सौंदर्य को निखारने में (Improving your beauty) भी अहम भूमिका निभाती है. आइये जानते हैं कैसे कर सकते हैं इनका इस्तेमाल.लाल गुलाब के चार फूल लेकर इनकी पंखुड़ियों को अलग कर लें. इसको चौथाई कप कच्चे दूध में दो घंटे तक भिगो कर रख दें. फिर दोनों को साथ में पीसकर बारीक पेस्ट बना लें. इसमें चौथाई चम्मच शहद मिला लें. इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें और सूखने पर धो दें.चेहरे की डेड स्किन हटाकर स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए आप तीन-चार गुलाब से पंखुड़ियों को अलग कर लें. इनको धोकर बारीक पीस कर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसमें एक बड़ा चम्मच चंदन पाउडर और दो चम्मच गुलाब जल मिलाएं और अच्छी तरह से फेंट लें. इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगा कर पांच मिनट तक हल्के हाथ से रब करें फिर बीस मिनट तक ऐसे ही लगा छोड़ दें. इसके बाद ठंडे पानी से धो लें.गुलाब के चार-पांच ताज़े फूल लें और इनको धोकर पंखड़ियों को डंठल से अलग कर लें. इनको बारीक पीस कर इसमें एक चम्मच कच्चा दूध, दो चम्मच गुलाब जल और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें. इस मिक्सचर को अच्छी तरह से फेंट लें और चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें. दो मिनट तक चेहरे पर रब करें फिर सूखने तक ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद ठंडे पानी से धो लें.स्किन की ड्राइनेस दूर करने और स्किन में नमी लाने के लिए आप दो गुलाब की पंखुड़ियों को बारीक पीसकर पेस्ट बना लें. इसमें एक बड़ा चम्मच फुल क्रीम दूध की मलाई मिलायें साथ ही एक चम्मच गुलाब जल भी मिलाएं. इस मिश्रण को फेस और गर्दन पर अच्छी तरह से अप्लाई करें और सूखने पर धो लें.गुलाब के चार-पांच फूल की पंखुड़ियां लें और एक संतरे का छिलका उतार लें. दोनों को मिलाकर बारीक पीस कर पेस्ट बना लें. इसमें एक चम्मच दही और आधा चम्मच शहद भी मिला लें. इस मिश्रण को अच्छी तरह से फेट लें और चेहरे और गर्दन पर लगाएं. सूखने पर ठंडे पानी से धों लें.