Try This Sugar Waxing At Home : बॉडी हेयर (Body Hair) को हटाने के कई तरीके हैं लेकिन वैक्सिंग को सबसे ज्‍यादा बेहतर माना जाता है. यह स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता और अधिक दिनों तक असरदार रहता है. ऐसे में लोग हॉट वैक्‍स का प्रयोग करते आए हैं और अधिकतर पार्लर में इसी का प्रयोग किया जाता है. लेकिन इन दिनों एक और तरीका काफी प्रचलित हो रहा है और वो है शुगरिंग (Sugaring). जी हां, शुगरिंग दरअसल एक नेचुरल वैक्सिंग (Waxing) का तरीका है जो स्किन को एक्‍सफोलिएट भी करता है और स्किन को ग्‍लोइंग भी बनाता है. सबसे खास बात है है आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं और खुद वैक्सिंग कर सकते हैं.

क्‍या है शुगरिंग

शुगरिंग बालों को हटाने की एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है जिसमें चीनी को पिघलाकर उसका उपयोग बॉडी हेयर को हटाने के लिए किया जाता है. खास बात ये है कि अन्‍य वैक्सिंग तकनीक की तरह इसमें वैक्स स्ट्रिप्स की जरूरत नहीं होती.

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

इसे घर पर बनाने के लिए आपको 2 कप चीनी, 1 कप नींबू का रस और 1 कप पानी की जरूरत होगी.

इस तरह बनाएं इसे

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में चीनी, नींबू का रस और पानी डालें. अब इन सभी को अच्‍छी तरह से मिलाएं और एक स्टोव के ऊपर रखें. गैस ऑन करें और तेज आंच पर गर्म करें. इस मिश्रण को लगातार चलाना जरूरी है. ऐसा करने से ये तल में चिपकेंगे नहीं और जलेंगे नहीं. जब इनमें बुलबुले बनने लगें तो आंच करें और इसे चलाते रहें. जब ये गोल्‍डेन रंग या भूरा हो जाए तो गैस बंद करें.

इस तरह करें प्रयोग

जब गाढा चीनी का मिश्रण तैयार हो जाए तो आप इसे आधा घंटा रखें और टेंम्‍परेचर नॉर्मल होने दें. आधे घंटे बाद एक लकड़ी के चम्‍मच से इसे बालों की दिशा में अपनी स्किन पर लगाएं. जब ये स्किन पर चिपक जाए तो बालों की विपरीत दिशा में इसे खींचें. देखिए ये कितनी आसानी से बालों को हटाता जाएगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)