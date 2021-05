जानें क्या होता है हॉट टॉवल स्क्रब और क्या हैं इसके फायदे

मसल्स के खिंचाव को कम करता है

ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है

डेड स्किन को हटाने, ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स दूर करने और स्किन पोर्स ओपन करने के लिए आपने कई तरह के स्क्रब (Many Types Of Scrubs) का इस्तेमाल अब तक किया होगा. लेकिन क्या आपने कभी अपनी स्किन को हेल्दी रखने (Keep Skin Healthy), थकान मिटाने, तनाव को दूर करने के लिए हॉट टॉवल स्क्रब (Hot Towel Scrub) का इस्तेमाल किया है और क्या आप इसके फायदों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइये जानते हैं हॉट टॉवल स्क्रब और इसके फायदे क्या हैं.हॉट टॉवल स्क्रब एक तरह का ट्रीटमेंट है जो तौलिये को गर्म पानी में भिगोकर इसे आपकी स्किन पर हल्के हाथों से मलते हुए किया जाता है. हॉट टॉवेल स्क्रब बॉडी पर सर्कुलर मोशन में किया जाता है जो हमारी स्किन के टिश्यू, पोर्स और मसल्स पर सकारात्मक असर डालता है. नहाने के पहले और बाद में इस स्क्रब को करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसके लिए आपको रोयेंदार सूती तौलिये की ज़रूरत होती है.हॉट टॉवेल स्क्रब के इस्तेमाल से मसल्स के खिंचाव को कम करने में मदद मिलती है. गर्म पानी में तौलिये को डुबोने के बाद इसको निचोड़कर सर्कुलर मोशन में स्क्रब करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है. कई एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं.हॉट टॉवेल स्क्रब के इस्तेमाल से स्किन के पोर्स खुलते हैं जो विषाक्त पदार्थों को बॉडी से बाहर करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही डेड स्किन से भी छुटकारा मिलता है और नए सेल्स बनने में मदद मिलती है.हॉट टॉवेल स्क्रब से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता है. ज्यादातर लोग ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए तरह-तरह के व्यायाम करते हैं और खाद्य पदार्थों का सहारा लेते हैं. हॉट टॉवेल स्क्रब की सहायता से ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाया जा सकता है.हॉट टॉवेल स्क्रब से तनाव को दूर करने में भी मदद मिलती है. इसके इस्तेमाल से मेडिटेशन करने जैसी फीलिंग आती है जो मन और शरीर दोनों को आराम देती है. साथ ही शरीर में होने वाली थकान से भी राहत मिलती है.