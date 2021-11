विंटर सीजन में हर लड़की के हैंडबैग में होने चाहिए ये 7 ब्यूटी एसेंशियल

Must Have Things In Ladies Handbag : विंटर (Winter) में कई बार ऑफिस या कॉलेज में हमारी स्किन इतनी फटने लगती है कि होंठ, हाथ, चेहरा आदि खिंचने लगता है और कोई क्रीम न लगाया जाए तो कुछ ही देर में स्किन डैमेज होने लगती है. ऐसे में अगर आप अपने बैग में जरूरी असेंशियल (Must Have Things) कैरी करें तो कई समस्‍याओं से बच सकते हैं. यही नहीं, आप किसी भी ओकेजन के लिए खुद को तैयार करने में भी बिना अधिक समय लगाए परफेक्‍ट लुक पा सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि विंटर में लड़कियों (Ladies Hand Bag) को अपने बैग में किन जरूरी चीजों को जरूर रखना चाहिए.

विंटर के मौसम में इन जरूरी चीजों को रखें हैंड बैग में

1.हैंड लोशन (Hand Lotion)

विंटर की सर्द हवाओं के हाथ ड्राई होने लगते हैं और नाखून के आसपास की स्किन सूखने लगती हैं. लगातार सैनेटाइजर के प्रयोग से भी स्किन ड्राई हो जाती है और कई बार तो खून तक निकलने लगता है. अगर आप साथ में हैंड लोशन कैरी करें और कुछ कुछ देर में हाथों पर इसे लगाती रहें तो आपकी स्किन नरिश्‍ड रहेगी.

2.लिपबाम (Lip Balm)

विंटर में लिप्‍स का फटना आम बात है. ऐसे में साथ में लिप बाम कैरी जरूर करें. ऐसा करने से आपकी लिप्‍स हमेशा नरिश और मुलायम बने रहेंगे.

3.टीश्‍यू

विंटर में टीश्‍यू साथ रखा जा सकता है. अगर आपको सर्दी खासी है तो ये आपके बहुत काम आ सकती है. इसके अलावा आप हाथ धोकर पोछने आदि में भी इसका प्रयोग कर सकती हैं.

4.सैनिटाइजर (Sanitizer)

महामारी के दौर में सैनिटाइजर का प्रयोग अब हर किसी के लिए जरूरी असेंशियल हो गया है. ऐसे में सैनिटाइजर साथ में जरूर कैरी करें.

5.सनस्‍क्रीन(SunScreen)

धूप और धूल में बाहर घूमते-घूमते अक्सर हमारी स्किन डल हो जाती है. ऐसे में सनस्क्रीन का प्रयोग बहुत ही जरूरी है. इसके प्रयोग से आपकी स्किन प्रोटेक्‍टेड रहेगी और किसी भी तरह की स्किन डिजीज से बची रहेगी.

6.सीसी क्रीम (CC Cream)

सीसी क्रीम आपके स्किन को तो प्रोटेक्‍ट करती ही है यह स्किन पर टिंटेड लेयर भी चढाती है जिससे स्किन पर एक ग्‍लो इफेक्‍ट आता है. ऐसे में हर लड़की के बैग में सीसी क्रीम होना जरूरी है.

7.वॉटर प्रूफ काजल (Kajal)

खूबसूरत आंखों के लिए काजल का प्रयोग अगर आप करती हैं तो आप स्मज फ्री या वॉटरप्रूफ काजल का इस्तेमाल करें. यह आंखों को एक ही स्ट्रोक में खूबसूरत बना देता है और घंटों तक आपकी आंखों में फैलता नही है.

