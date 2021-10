बेहतर जिंदगी और रिलेशनशिप के लिए एंबिशन होना क्यों है जरूरी, जानें इसके फायदे

Ambition Is Necessary In Life: हमारे समाज में मौजूद कई लोग यह मानते हैं कि महत्‍वाकांक्षी (Ambition) होना बुरी बात है. यही नहीं, फिल्‍मों और कहानियों में भी किसी विलेन कैरेक्‍टर को एंबिशन से भरपूर दिखाया जाता है. लेकिन यह पूरी तरह सच नही है. अगर प्रैक्टिकल लाइफ (Life) की बात की जाए तो महत्‍वाकांक्षा एक बेहतर जीवन जीने के लिए आपको पुश करता है और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है.

यह बात केवल प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है. तो आइए जानते हैं कि जीवन में महात्‍वाकांक्षी होने के क्‍या क्‍या फायदे (Benefits) होते हैं.

1. प्राथमिकताएं तय करना होता है आसान

जीवन में जब प्राथमिकताएं तय होती हैं तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी बेहतर होता है और यह तभी संभव है जब दोनों पार्टनर में महत्वाकांक्षाएं हों. इसकी कमी होने पर दूसरे के साथ जीवन गुजारना खटकने लगता है और शिकायतों का अंबार लग जाता है. ऐसे में बेहतर रिलेशनशिप के लिए दोनों का महत्‍वाकांक्षी होना भी जरूरी होता है.

2. बेहतर भविष्‍य के लिए योजनाएं

जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर कोई काम कर रहा है. ऐसे में जब हम ज़िंदगी में बदलाव के लिए बेहतर भवि‍ष्‍य के लिए अच्‍छी अच्‍छी योजनाएं बनाते हैं तो फील गुड होना स्‍वाभाविक है. मन में यह धारना बनती है कि हमारा आने वाला कल बेहतर होगा. ऐसे में निराशा जीवन से दूर रहती है और आज की कठिनाइयों को सहने की हिम्‍मत मिलती है.

3. एक दूसरे के प्रति परवाह

अगर हम जीवन से जुड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहतन करते हैं तो पार्टनर के मन में भी परवाह और रिस्‍पेक्‍ट बनी रहता है. इससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर रहती है. अगर आप आलसी हैं और महत्‍वाकांक्षी होना गलत मानते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में धीरे-धीरे समस्‍याएं शुरू हो जाएं जो आगे जाकर आपके पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित करे.

4. कुछ अच्‍छा करने के लिए मिलता है मोटिवेशन

महात्‍वाकांक्षी लोगों में उत्‍साह दिखता है, वे एनर्जेटिक महसूस करते रहते हैं और जीवन के हर मोड़ पर कुछ अच्‍छा करने की चाहत रहती है. ऐसे लोग दुनिया में अधिक से अधिक एक्‍सप्‍लोर करना चाहते हैं और जल्‍दी समझौता नहीं करते. ये लोग अचीवर्स होते हैं और हर वक्‍त लोगों को भी मोटिवेट करते हैं. इस तरह कह सकते हैं कि महत्‍वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है.