Adopt The Principle Of Minimalism In Life: ईजी लाइफ (Life) जीने के लिए लोग क्‍या क्‍या नहीं करते. जीवन भर दफ्तर में ओवरटाइम करते हैं, भागदौर करते हैं और ना जाने क्‍या क्‍या करते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अगर आप अपने जीवन में एक सिद्धांत को अपना लें आपकी जिंदगी वाकई आसान हो जाएगी. ये सिद्धांत है मिनिमलिज्‍म (Minimalism) का सिद्धांत. इस सिद्धांत का मतलब है कम से कम चीजों की खरीददारी. यानी कि आप अगर कम चीजें खरीदें तो आपकी जिंदगी वाकई आसान हो सकती है. इससे आपका खर्च (Expense) कम होगा और आप फाइनेंशियली खुद को स्‍ट्रॉन्‍ग बना सकेंगे. यह आपको मेंटली भी शांत रखेगा और आप खुशहाल जीवन जी सकेंगे.

इस तरह करें जीवन में मिमलिज्‍म के सिद्धांत को फॉलो

1.शुरुआत करें धीरे धीरे

हर किसी की जिंदगी अलग होती है और उसमें बदलाव का तरीका भी अलग ही होना चाहिए. ऐसे में अगर आप अपने जीवन में कम खर्च के सिद्धांत को अपनाएं तो एक बार में ऐसा ना करें. वरना आपको असुविधा हो सकती है.

2.डायरी करें मेंटेन

अपनी डायरी में यह लिखें कि आप आखिर क्‍यों मिनिमलिज़्म को अपनाना चाहते हैं. इसे आप डायरी के पहले पन्‍ने में लिखें और रोज डायरी मेंटेन करें. यकीन मानिए आपको अपने खर्च को कंट्रोल करने मे काफी मदद मिलेगी.

3.बेवजह की चीज़ों को करें शॉर्ट लिस्‍ट

आप अपने घर में मौजूद चीजों को शॉर्ट लिस्‍ट करें और वॉर्डरोब या घर में रखें बेकार के डेकोरेटिव पीसेज़ या किचन के सामान आदि को एक जगह रखें. इनमें जिन चीजों का प्रयोग नहीं करना हो उसे ढोने की बजाए आप इन्‍हें बेच दें या दान कर दें.

4.मल्‍टी यूज़ सीखें

उदाहरण के तौर पर आप वैसे कपड़ें लें जिसे आप हर ओकेजन में मिक्‍स और मैंच कर पहन सकते हैं. इसके अलावा बैग, जूते, किचन सेट आदि भी आप अलग अलग तरीके से प्रयोग कर स‍कते हैं. ऐसा करने से आप कम से कम सामान को अधिक से अधिक प्रयोग में ला सकते हैं.

5.बिना सोचे न करें शॉपिंग

आप उन चीजों को ही खरीदें जिनकी बहुत जरूरत है. दस चीजों को खरीदने की बजाए आप एक ऐसी चीज खरीदें जो बेस्‍ट क्‍वालिटी की हो. ऐसा करने से आपके घर में सामान का अंबार नहीं लगेगा.

6.सजाकर रखें घर

अगर आप अपने घर को सजा सवांर कर रखेंगे तो आप घर में बेवजह की चीज़ें नहीं लाएंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)