इस तरह पहचानें लिपस्टिक एक्सपायर हुई है या नहीं, वरना नाजुक स्किन को हो सकता है नुकसान

How To Identify That Your Lipstick Is Expired : लिपस्टिक (Lipstick) का परफेक्‍ट शेड आपकी खूबसूरती का इनहेंस कर सकता है और आपको बेस्‍ट लुक दे सकता है. ऐसे में हर किसी की एक दो फेवरेट लिपस्टिक होती ही है जो कभी भी कहीं भी आपको परफेक्‍ट दिखाने के लिए हर वक्‍त काम दे देती है. लेकिन अगर इस लिपस्टिक से स्‍मेल आने लगे, लिप्स ड्राई होने लगे तो इसका मतलब ये है कि ये अब एक्‍सपायर (Expired) हो चुकी है और इसे बदलने का समय आ चुका है. कई बार देखने को मिलता है कि लड़कियां एक्सपायर लिपस्टिक ही यूज करती रहती हैं जो बाद में उनके होंठों (Lips) की खूबसूरती को खराब करने लगते हैं. तो आइए जानते हैं कि हम किस तरह पहचान सकते हैं कि लिपस्टिक एक्सपायर हो चुकी है.

1.लेयर होना

अगर आपकी लिपस्टिक पुरानी हो गई है और इन पर मॉश्‍चराइजर का एक लेयर दिख रहा है या बूंद बन रहे हैं तो समझिए कि इन्‍हे बदलने का समय आ गया है. आप इन्‍हें अगर यूज में लाएंगी तो ये होठों के लिए हानिकारक होंगे.

2.स्मेल आना

आमतौर पर लिपस्टिक अप्‍लाई करने पर अच्छी खुशबू आती है. किसी लिपस्टिक में फ्रूटी तो किसी में फूलों की खुशबू. अलग अलग खुशबू वाले इन लिपस्टिक से अगर स्‍मेल आने लगे तो समझिए कि इन्‍हें फेकनें का समय आ गया है. इस लिपस्टिक का उपयोग करने से बचें.

3.पुरानी हो

आमतौर पर लिपस्टिक की लाइफ 2 साल की होती है. अगर आपकी लिपस्टिक 2 साल से पुरानी है तो एक बार इसका एक्‍सपायरी जरूर चेक करें. कई बार ये दिखने में ठीक लगते हैं लेकिन इनके प्रयोग से स्किन पर जलन आदि हो सकता है.

4.टेक्सचर चेंज

अगर ये एक्सपायर हो जाती है तो ये ड्राई हो जाती हैं. इनके प्रयोग ये होंठ भी फ्लेकी नज़र आ सकते हैं और कुछ ही देर में ये पैची से लगते हैं. अगर ये ऐसे हो रहे हैं तो आप इन्‍हे टेस्‍ट करने के लिए अपनी कलाई पर एक लाइन खींच कर देखें. अगर ये ठीक होगी तो ये आसानी से परत पर फैलेगी. लेकिन अगर ये पैची हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्सपायर हो गई है.

5.लॉन्‍ग वियरिंग लिपस्टिक होते हैं जल्‍दी खराब

हालांकि ये हमारे मेकअप को लंबे समय तक बचाकर रखता है लेकिन इनमें कुछ ऐसे इनग्रेडिएंट होते हैं जो इसे जल्‍दी खराब करते हैं.

6.गर्म जगह में रह गए हैं लिपस्टिक

अगर कई दिनों तक कोई लिपस्टिक गर्म टेंपरेचर में रह गया है तो यह भी जल्‍दी एक्‍सपायर हो जाते हैं. ऐसे में इन्‍हें प्रयोग से पहले एक बार चेक जरूर करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)