महंगी कैंडल्स का है शौक? तो ऐसे करें रख-रखाव

ऐसे हटाएं कैंडल पर जमी धूल-मिट्टी

फ्रिज में नहीं रूम टेम्प्रेचर पर रखें

कुछ लोगों को खूबसूरत और महंगी कैंडल्स (Beautiful and expensive candles) से घर सजाने और ख़ास मौके पर इसे जलाने का बेहद शौक होता है. इसके लिए वो अलग-अलग डिजाइन और शेप के कैंडल्स लेकर आते हैं और खास मौके पर उनको जलाकर अपने घर को रौशन करते हैं. क्योंकि इन कैंडल्स को लाइट चली जाने पर अंधेरे को दूर करने के लिए नहीं बल्कि घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए (To enhance beauty of house) जलाया जाता है इसलिए ये अक्सर कुछ देर जलाये जाने के बाद बुझा कर रख भी दी जाती हैं. तो वहीं कुछ लोग इनको जलाने की बजाय अपने घर के शोकेस में केवल शोपीस की तरह से भी सजा कर रखते हैं. लेकिन लम्बे समय तक रखे रहने की वजह से दोनों ही तरह की कैंडल्स यानी इस्तेमाल की जा चुकी और डेकोरेशन के लिए रखी गयी कैंडल्स खराब होने लगती (Candles start to deteriorate) हैं. इन महंगी कैंडल्स की खूबसूरती को लम्बे समय तक बरक़रार रखने के लिए इन टिप्स को फॉलो किया जा सकता है.अगर आप इस्तेमाल की गई या शोपीस के तौर पर सजाई गयी कैंडल्स की खूबसूरती को लम्बे समय तक बरक़रार रखना चाहते हैं तो इसको सेलोफेन से कवर करके रखें. सेलोफेन में लपेट कर रखने से इन पर धूल-मिट्टी भी जमा नहीं होगी और इनका रंग-रूप भी नहीं बदलेगा. साथ ही शोकेस में रखने पर इनका लुक भी खराब नहीं दिखेगा.कैंडल्स काफी समय तक रखी रहने की वजह से गंदी दिखने लगती हैं. दरअसल इसके वैक्स पर धूल-मिट्टी चिपक जाने की वजह से इनका रंग फीका होने लगता है और ये ख़राब दिखने लगती हैं. इन पर जमी धूल हटाने और इनके रंग-रूप को सही करने के लिए आप कैंडल्स की ऊपरी लेयर यानी वैक्स को ब्लेड, नाइफ या पिलर नाइफ से हल्का सा खुरच सकते हैं. वैसे ही जैसे आप पिलर नाइफ से सब्ज़ी का महीन और हल्का सा छिलका उतारते हैं. इससे कैंडल्स की रंगत नए जैसी हो जाएगी. इसके साथ ही कैंडल्स के टॉप पार्ट को यानी जहां बत्ती नज़र आती है, उस हिस्से को साफ़ करने के लिए कॉटन के कपड़े को हल्का सा गीला करके इस्तेमाल कर सकते हैं.अगर आप किसी अवसर पर कैंडल जलाते हैं और कुछ देर जलाने के बाद उसको बुझा कर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहते हैं तो बत्ती को हमेशा ट्रिम करके रखें. इससे बत्ती का कालापन हट जायेगा और वो नई जैसी दिखाई देगी.अगर आप कैंडल्स को कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं और इसको कुछ और अवसर पर जलाकर घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो कैंडल्स को कभी फ्रिज में न रखें बल्कि रूम टेम्प्रेचर पर कूल-डार्क जगह पर रखें. फ्रिज में रखने से इसका रंग भी बदल जाता है और वैक्स क्रैक हो जाता है. साथ ही जलाने के समय ये ठीक से जलती भी नहीं हैं.