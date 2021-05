अगर खत्म हो जाए मच्छर मार लिक्विड की रिफिल तो घर में नीम से ऐसे करें तैयार

गर्मी के दिनों में तो मच्छर (Mosquito) रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी बहुत परेशान करते हैं उस पर डेंगू मलेरिया होने का डर भी सताता रहता है. ऐसे में अगर मच्छर भगाने या मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रिफिल ख़त्म हो जाए तो परेशानी काफी बढ़ जाती है. ख़ासकर उन लोगों की जिनके घर में छोटे बच्चे हैं. ऐसे में शांति से सोना तो दूर जाग कर रात काटना भी मुश्किल हो जाता है. ऊपर से लॉक डाउन के चलते (Due to lockdown) इन दिनों रिफिल या कॉयल का आसानी से मिलना भी काफी मुश्किल है. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाये कि घर में मच्छरों को भगाने के लिए कोई चीज मौजूद न हो तो परेशान न हों. आज हम आपको घर पर आसानी से मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल करने वाली लिक्विड बनाना बताएंगे वो भी बिना कोई केमिकल इस्तेमाल किये (Without any chemical use) हुए. आइये जानते हैं कि घर पर नीम के ज़रिये आप मच्छर भगाने वाली लिक्विड किस तरह से तैयार करते हैं.सबसे पहले नीम की पत्तियों को धोकर साफ़ कर लें और इनको बारीक पीसकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को थोड़े से पानी में मिलाकर इसका लिक्विड तैयार कर लें. फिर इस लिक्विड को गैस पर दो मिनट के लिए गर्म करें. इसके बाद इसको दो-तीन बार चाय की छन्नी की मदद से छान लें. अगर आपके पास कोई सूती कपड़ा है तो इससे छानना ज्यादा बेहतर होगा. ध्यान रहे इस पानी में नीम का पल्प न बचे. अब कपूर के तीन-चार टुकड़े लें और इसको भी बारीक पीस कर पाउडर बना लें. इस पाउडर को नीम के गर्म पानी में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं. इसको चम्मच की मदद से तब तक मिक्स करते रहें जब तक कपूर नीम के पानी में अच्छी तरह से घुल न जाये. इसके बाद एक बार इस मिश्रण को फिर से छान लें और ठंडा होने दें.अब आप खाली हो चुकी बॉटल यानी रिफिल जो आप पहले मशीन में इस्तेमाल कर रहे थे उसको लेकर उसमें पड़ी पतली सी रिफिल को हल्के से खींचकर बाहर करें और उसकी कैप भी हटा दें. इस बॉटल में ठंडा किया हुआ नीम और कपूर का मिश्रण भरें. इसके बाद कैप को बॉटल पर लगाएं फिर जो रिफिल निकाल कर रखी थी उसको भी बॉटल में लगा दें और इसको मशीन में फिट कर दें. लीजिये तैयार हो गयी मच्छर भगाने वाली लिक्विड.अगर आप के पास मच्छर भगाने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं है तो आप इसके लिए नीम के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. एक रुई की बत्ती को नीम के तेल में अच्छी तरह से डिप करके दीपक में रखें. इसके बाद थोड़ा सा नीम का तेल दीपक में भी डालें और दीपक को जलाकर घर की किसी सुरक्षित जगह पर रख दें. जब तेल कम हो जाये तो इसमें कुछ-कुछ देर में नीम का तेल डालते रहें. मच्छर दूर भाग जायेंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)