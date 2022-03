Makeup Mistakes : मेकअप के दौरान ना करें ये 4 गलतियां वरना दिख सकती हैं उम्रदराज़

Makeup Mistakes That Make You Look Older : मेकअप (Makeup) करना ना केवल आपको खूबसूरत और आकर्षक बना सकता है बल्कि इसके माध्‍यम से आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकती हैं. यही नहीं, मेकअप करने से आप खुद को खुश और खुद के लिए प्‍यार भी महसूस करती हैं. ऐसे में आपकी उम्र 20 साल हो या 60 साल, मेकअप आपके जीवन का एक अभिन्‍न हिस्‍सा बन जाता है. लेकिन अगर ये ही मेकअप आप गलत (Mistakes) तरीके से कर रही हैं तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी स्किन अधिक मेच्‍योर और आपकी उम्र से कहीं अधिक नजर आए. तो आइए जानते हैं कि मेकअप के दौरान किन गलतियों की वजह से आप अधिक उम्र (Age) की नजर आ सकती हैं.

ड्राई स्किन का होना

अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप ड्राई स्किन पर मेकअप करती हैं तो इससे मेकअप स्किन को तेजी से सोख लेगी और आपकी स्किन पर रिंकल्‍स बनने लगेंगे. ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी स्किन को पहले अच्‍छी तरह से नरिश कर लें. हो सके तो रात के समय ही डीप नरिशिंग क्रीम का इस्‍तेमाल करें.

जरूरत से ज्‍यादा फाउंडेशन का इस्‍तेमाल

जरूरत से ज्‍यादा फाउंडेशन का इस्‍तेमाल भी आपकी एजिंग को बढ़ा सकता है. अगर आप अपने चेहरे पर बहुत अधिक फाउंडेशन अप्‍लाई करती हैं तो इससे स्किन क्रेकी नजर आने लगती है और कुछ ही देर में चेहरे पर फाइन लाइन्‍स बनने लगती हैं. फाउंडेशन को अच्‍छी तरह से ब्‍लेंड करना भी बहुत जरूरी है.

लिपस्टिक का गलत शेड

लिपस्टिक के कुछ शेड्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन पर सूट नहीं करते और इन्‍हें अप्‍लाई करने से आप अधिक मेच्‍योर नजर आ सकती हैं. मसलन अगर आप यलो, रेड और परपल शेड की लिपस्टिक लगा रही हैं जिसमें ब्‍लू यो पार्पल टिंट नहीं है तो ये शेड्स आपको ओल्‍ड दिखा सकते हैं.

आंखों के आसपास रंगों का चुनाव

लिपस्टिक की तरह ही आई मेकअप भी आपको अधिक उम्र की दिखा सकती हैं. ऐसे में गलत आई शैडों के शेड्स के चुनाव से बचें. कई बार स्‍मोकी आई मेकअप भी एजिंग इफेक्ट को बढ़ा देता है. अगर आप आंखों के आसपास गहरे और स्‍ट्रॉन्‍ग रंगों वाले आई शैडो का इस्‍तेमाल कर रही हैं तो हो सकता है कि ये आपको अधिक उम्र दराज दिखाएं. बेहतर होगा अगर आप नेचुरल शेड्स को ही आई मेकअप में इस्‍तेमाल करें.

