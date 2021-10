मेकअप के समय कभी ना करें ये 6 गलतियां, उम्र से बड़ी नजर आएंगी आप

Makeup Mistakes That Make You Look Older : हम मेकअप की मदद से अपनी स्किन (Skin) को फ्लोलेस बनाने की कोशिश करते हैं और अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए मेकअप (Makeup) करते हैं. मेकअप के बाद महिलाएं कॉन्‍फिडेंट महसूस करती हैं और वेल नैरिश्‍ड लगती हैं. लेकिन क्‍या आपने गौर किया किया है कि कई बार मेकअप के बाद महिलाएं बूढी या उम्रदराज (Aged) लगने लगती हैं? जी हां, अगर मेकअप में वे कुछ गलतियां (Mistakes) कर बैठें तो अपनी सही उम्र से वे कहीं अधिक या कहें कि 10 साल अधिक की भी लग सकती हैं. इसलिए आज हम आपको मेकअप के बारे में यहां कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको ऐसी ग‍लतियां करने से बचा सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि क्‍या हैं वे मेकअप मिस्‍टेक्‍स.

1.ब्लश का प्रयोग

कई महिलाएं अपने ड्रेस से मैंच बनाकर ब्‍लश यूज करती हैं जो कई बार आपके मेकअप को खराब कर सकता है. जब भी ब्लश चुनें इस बात का ध्‍यान रखें कि ये लिप्‍स के कलर या स्किन टोन के आधार पर चुनें. इसके अलावा इस बात को भी ध्‍यान रखें कि फेयर और मीडियम स्किन टोन के साथ हमेशा पिंक, पीच शेड्स का ब्लश बेस्‍ट होता है जबकि ऑर्रेंज और ब्रोंच कलर मीडियम कलर स्किन टोन के अनुरूप होता है.

2.लिप लाइनर

कुछ महिलाएं लिप लाइनर मोटा या डार्क कलर का लगाना पसंद करती हैं. लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने से आपकी उम्र अधिक लगने लगती है. लिप लाइनर को अगर आप खरीद रही हैं तो या तो यह लिपिस्टिक के कलर से मैंच करता लें या लिप्‍स से मैंच करता. इसके अलावा जब भी इसे खरीदें तो इस बात का ध्‍यान रखेंं कि ये क्रीम बेस्‍ड हो.

3.फाउंडेशन

महिलाओं को सही शेड और सही टाइप का फाउंडेशन चुनना बहुत जरूरी है. जैसे ड्राई स्किन है तो पाउडर फाउंडेशन से बचें. ऐसा करने से आपकी उम्र अधिक लगेगी. अगर आप बहुत ज्‍यादा फाउंडेशन चेहरे पर लगाएंगी तो इससे चेहरे पर क्रीज और फाइन लाइन्स कवर होने की बजाय और अधिक हाईलाइट होंगे. हमेशा अपने स्किन शेड से मैंच करता ही फाउंडेशन खरीदें.

4.आई शैडो

अगर आप ब्राइट रेड, ब्‍लू, ग्रीन कलर के शेड्स का प्रयोग आई शैडो में करेंगी तो इससे आपकी उम्र अधिक लग सकता है. ऐसे में नॉर्मल मैरून, ब्राउन शेड्स के आसपास का रंग ही आई शैडो के लिए चुनें.

5.काजल और आइलाइनर

हमेशा पलकों के ऊपरी और निचली दोनों एरिया पर इसे अप्‍लाई करें. पलकों को लाइन करने और लाइनर को स्मज करने के लिए एक सॉफ्ट आई पेंसिल चुन सकती हैं. ऐसा करने से इसमें सॉफ्टनेस आएगी. लोअर लाइन को हमेशा सॉफ्ट बनाएं.

6.कंसीलर

जरूरत से अधिक कंसीलर का प्रयोग आपको अधिक बूढा दिखा सकता है.