How To Choose Right Lipstick Shade According To Skin Tone : जब भी मेकअप (Makeup) करने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लिपस्टिक (Lipstick) आता है. होठों पर एक अच्‍छे शेड का लिपस्टिक ना केवल लड़कियों की पर्सनैलिटल को अट्रैक्टिव बनाता है यह उनके कॉ‍न्फिडेंस को भी बढ़ाता है. यही नहीं, हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह के मेकअप को कंप्‍लीट लुक देने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग बहुत जरूरी है लेकिन अक्सर महिलाएं इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं कि उनकी स्किन टोन पर कौन सा लिपस्टिक शेड (Lipstick Shade) ठीक लगेगा और किन शेड्स से उन्‍हें दूर रहना चाहिए. तो यहां हम आपको बताते हैं लिपस्टिक खरीदते समय आप किन बातों को ध्‍यान में रखें और इनका प्रयोग करें.अगर आप अपनी स्किन कलर को ध्‍यान में रखकर लिपस्टिक का चुनाव करती हैं तो यह आपके लुक में चार चांद लगा सकता है लेकिन अगर आपने ऐसे शेड का प्रयोग कर लिया जो आपकी स्किन टोन को कॉम्प्लिमेंट नहीं दे रहा तो हो सकता है कि ये आपके सारे लुक को खराब कर दें. इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप खरीदने से पहले अपने स्किन टोन को ध्‍यान में रखें और इसके बाद ही इनका चुनाव करें.अगर आपकी स्किन टोन ब्राइट वाइट है तो दिन के वक्‍त के लिए आप पर पीच, न्यूड पिंक या हल्के बैंगनी रंग की शेड वाली लिपस्टिक बहुत सूट करेंगी. आप मैट और क्रीम दोनों तरह की लिपस्टिक यूज़ कर सकती हैं. न्‍यूड मैट पैटर्न आपके लुक को अधिक आकर्षक‍ बनाएंगे. आप दिन के समय अपने लाइट मेकअप के साथ इन्‍हें कैरी कर सकती हैं. इसके अलावा, अगर आप पार्टी आदि में बोल्‍ड लुक चाहती हैं तो आप डार्क शेड लिपस्टिक का प्रयोग भी बिना ज्‍यादा विचार किए कर सकती हैं.इसे भी पढ़ें : गर्मियों में स्किन की परेशानियों से राहत पाने के लिए नमक का करें इस्तेमाल, ऐसे करें अप्लाई अगर आपकी स्किन टोन वीटिश यानी कि गेंहुआ रंग लिए है तो आप गहरे शेड वाली लिपस्टिक का प्रयोग करें. आप रेड, ऑरेंज लिपस्टिक लगाएं ये आपके आकर्षण को और बढ़ाएंगी. इसके अलावा, इस स्किन टोन पर पिंक, कोरल, पीच, न्‍यूड, डस्‍टी रेड शेड वाली लिपस्टिक अच्‍छी लगती है.जिनकी स्किन टोन न्‍यूट्रल है उन पर डार्क पिंक, पर्पल या ब्राउन शेड वाली लिपस्टिक अच्‍छी लगती है. अगर आप क्‍लासी और ट्रेंडी लुक चाहती हैं तो मैट लिपस्टिक का प्रयोग करें. ये आपकी पर्सनैलिटी को और आकर्षक लुक देगी.जिन लड़कियों की स्किन टोन सांवलापन लिए हैं उन पर शीयर ग्लॉस्ड, मरून या ब्राउन कलर की लिपस्टिक बहुत अच्‍छी लगती है. अगर आप स्मोकी लुक ट्राई कर रही हैं तो अपने हेवी आई मेकअप के साथ शीयर ग्लॉस और न्यूड शेड लिपस्टिक का प्रयोग करें. आप सब से अलग और ग्‍लैमरस नजर आएंगी. आप रॉक कोरल, डीप पिंक, ब्राउन और पर्पल शेड की लिपस्टिक जरूर खरीदें.अगर हम एवरग्रीन लिप शेड की बात करें तो पिंक शेड हर स्किन टोन पर जाती है. अगर आप फेयर हैं या डस्‍की अपकी त्‍वचा के लिए हल्‍के पिंक से लेकर नियॉन शेड सभी परफेक्‍ट है.इसे भी पढ़ें : बड़े काम के हैं ये होममेड डार्क सर्कल्स आई पैक, जानें इसे बनाने का तरीका और फायदे अगर आपकी दांत में पीलापन हो तो आप रोज, ऑरेंज, लाइट रेड आदि शेड का प्रयोग करें. अगर आप पर्पल, ब्राउन और ब्राइट रेड शेड का प्रयोग करेंगी तो हो सकता है कि आपके दांत और अधिक पीले नजर आएं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)