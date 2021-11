पुरुष भूलकर भी न करें हेल्थ से जुड़ी ये 5 गलतियां, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने

Men’s 5 Mistakes Related to Health : आजकल के लाइफस्टाइल में अपनी हेल्थ को लेकर पुरुष कई तरह की गलतियां लगातार करते हैं, जिनमें उनकी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट (Smoking & Drinking Habits), फास्ट फूड से लगाव, एक्सरसाइज से दूरी और रोजना का नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल (Non-Active Lifestyle) शामिल है. ये सब तो, वो बातें हैं जिनके बारे में पुरुष जानते हैं कि ये गलत है और इससे उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा. फिर भी वो इन सब बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पाते. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों के जीवन में ऐसी बुरी आदतें नहीं हैं, वो भी ना चाहते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिनसे वो वाकिफ ही नहीं है? मतलब ये है कि उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी ये आदत किसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है. इससे उन्हें या उनके अपनों को कितनी परेशनी हो सकती है? वो इसे टेक ईट ईजी (Take It Easy) लेकर चलते हैं.

इंडिया डॉटकॉम की न्यूज रिपोर्ट में पुरुषों की ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताया है, जिनके बारे में वो ये नहीं जानते कि ऐसा करना उनकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है और ये गलतियां भविष्य में किसी गंभीर बीमारी का भी कारण बन सकती है. जानिए क्या है वो पांच गलतियां, जिनसे पुरुषों को बचने की जरूरत है.

ये माना की हार्ट अटैक नहीं होगा

ज्यादातर पुरुष ऐसा मानते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा नहीं पड़ सकता है. पुरुष केवल अपने पिता या बुजुर्गों को लेकर ही हार्ट अटैक के बारे में चिंता करते हैं. लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इसका खतरा उन्हें भी हो सकता है. क्योंकि अगर परिवार में किसी को हार्ट डिजीज है तो आपको कम उम्र में ही ये अपनी गिरफ्त में ले सकती है. इसलिए अपने हार्ट की सेहत को इग्नोर ना करें. कम उम्र में भी हार्ट अटैक आता है.

खर्राटों को ईजी लेने की भूल

सोते समय खर्राटे (Snoring) लेना कई पुरुषों की आदत होती है. हालांकि वो इसे एक आम बात समझते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खर्राटे लेने वाले लगभग आधे लोगों को ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (obstructive sleep apnea) नाम की समस्या होती है. खर्राटे आपके पास सोने वाले को परेशान करने के अलावा भी बहुत कर सकते हैं. यह डिसऑडर कुछ सेकंड के लिए आपकी सांस को रोक सकता है. साथ ही, ये हार्ट डिजीज और हाई बीपी से भी जुड़ा है.

नॉनवेज और आलू से प्यार

ज्यादातर पुरुष अपनी डाइट में नॉनवेज (Non-Veg) और आलू जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेते हैं. ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, जो जरूरी मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करते हैं. डॉक्टर भी हार्ट संबंधी हेल्दी डाइट के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चार से पांच सर्विंग्स का सुझाव देते हैं. फल और सब्जियों अच्छी चीजें खाने से आपको स्ट्रोक, कैंसर या पाचन संबंधी समस्याएं होने की संभावना भी कम हो जाती है. और साथ यह आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है.

डेंटिस्ट के पास जाने से कतराना

अक्सर पुरुष अपने दातों की देखभाल करने में घोर लापरवाही करते हैं. इसलिए वो डेंटिस्ट के पास जाने से भी बचते हैं. जबकि पुरुषों को भी नियमित रूप से डेंटिस्ट को देखने की जरूरत है. ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि इससे उनके दांतों या मुंह की प्रॉब्लम का पता चल जाएगा, बल्कि इससे क्या होगा कि आपके मुंह की जांच करके वे डायबिटीज, क्रोहन रोग (Crohn’s disease), ल्यूपस (lupus) और यहां तक ​​कि ल्यूकेमिया (Leukemia) जैसी चीजों के लक्षणों को भी देख सकते हैं.

धूप में लापरवाही

ज्यादातर पुरुष धूप में स्किन पर सनस्क्रीन (Sun Screen) अप्लाई नहीं करते हैं. इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्किन कैंसर (Skin Cancer) से बचाव के लिए जब भी आप बाहर जाते हैं, तो आपको हर बार एसपीएफ 30 (SPF-30) या उससे ज्यादा एसपीएफ वाले सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए. ज्यादातर लोग इसे कभी भी अपने चेहरे पर नहीं लगाते हैं. हमारी स्किन हमें हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण (Ultraviolet Radiation)से बचाने का काम करती है, इसलिए पुरुषों को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए. स्किन के साथ किसी भी तरह की लापरवाही स्किन कैंसर, मलिनकिरण (discoloration) और झुर्रियों का कारण बन सकती है.

