तनाव और लो कॉन्फिडेंस से परेशान हैं, तो खुद को आइने में निहारें, गजब का फर्क महसूस करेंगे

Mirror Gazing For Mental Health : आइने में खुद को देखना (Mirror Gazing) हर कोई पसंद करता है. फिर वो चाहे हेयर स्‍टाइल ठीक करने के लिए देखना हो या बेतरतीब ड्रेस को ठीक करने के लिए. लेकिन आपको बता दें कि अगर आप तनाव और आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे हैं, तो खुद को आइने में निहारें. इससे आपके आत्मविश्वास में गजब की तेजी आएगी. दरअसल आइने की मदद से आप खुद के प्रति दया (Self Kindness) और परवाह (Self Compassion) को भी बढा सकते हैं. ये दोनों ही हमारे मानसिक सेहत के लिए बहुत ही जरूरी चीज है जो हमारे कॉन्फिडेंस को तो बढाता ही है मानसिक शांति भी देता है. इसे मिरर गेजिंग मेडिटेशन भी कहा जाता है जिसकी मदद से आप खुद को ध्‍यान में केंद्रित करते हैं और खुद को दुनिया के नजरिए से नहीं, खुद के नजरिए से देखना शुरू करते हैं.

क्या है मिरर गेजिंग मेडिटेशन

हेल्‍थलाइन के मुताबिक, मिरर गेजिंग मेडिटेशन दरअसल ध्‍यान का ऐसा तरीका है जिसमें आप आंख बंद कर दुनिया की अन्‍य चीजों को सोचने की बजाए खुद के प्रति अटेंटिव होते हैं. जब आप कुछ देर तक खुद को सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं और अपने हाव भाव, विचार आदि को सोचते हैं तो गहरी अंतरंगता में जाते हैं जो आपको काफी शक्ति देता है. यह आपके अंदर चल रहे संघर्ष को विराम देने में आपकी मदद करता है और आपको शांति प्रदान करता है. यह आपके मानसिक सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है.

यह भी पढ़ें- Yoga Session: त्योहारों के सीजन में चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए इन योगा आसनों को करें

आइने में खुद का निहारे का फायदा

1.खुद को जानने का मौका

जब हम आइने में कुछ देर खुद के लिए समय निकालते हैं और खुद की खामियों और खूबियों को देखते हैं तो हमे अपने बारे में जानने का मौका मिलता है. हम खुद के बाहरी रूप को जानने के साथ अपनी आत्‍मा के भी करीब जा पाते हैं और अंदर बसे तकरार को रोकने में कारगर हो पाते हैं.

2.भावनाओं से अवगत

दुनिया का दबाव हमारे उपर कई बार गहरा प्रभाव डालती है और ऐसे में हम खुद को अकेला महूसस करते हैं और घुटा हुआ अनुभव करते हैं. ऐसे में ये तकनीक आपको आपके करीब लेकर जाती है और खुद की भावनाओं से अवगत होते हैं. खुद को समझने का ये बेहतरीन तरीका होता है.

इसे भी पढ़ें : अब दिमाग से बुरी यादें मिटाना होगा आसान, वैज्ञानिकों का खोजा ये प्रोटीन करेगा मदद!

3.खुद को मिलती है मजबूती

आइने में खुद को एकटक देखने से आप खुद को अंदर से स्‍ट्रॉन्‍ग महसूस करते हैं. यह एक मात्र ऐसा तरीका है जिसमें आपको दूसरों के जजमेंट की जरूरत नही होती और आप खुद को खुद से जज करते हैं. यह आपको कॉनफिडेंस और मजबूती देता है.

बेहतर महसूस करने के लिए इस तरह देखें खुद को आइने में

-किसी शांत जगह जाएं और आइने के सामने खड़े या बैठ जाएं.

-5 मिनट तक आंखें बंद कर गहरी सांस लें

-इसके बाद आंख खोलें और अपने रिफलेक्‍शन के साथ आंख मिलाएं.

-गहरी सांस लें और सांस को सुनने की कोशिश करें.

-खुद का एक्‍सप्रेशन और सोच पर एकाग्रचित्‍त करें.

-खुद के शरीर, ज्‍वाइंट्स, बॉडी पार्ट, खुद के तापमान को फील करने का प्रयास करें.

-आप ये प्रक्रिया 10 से 20 मिनट तक कर सकते हैं.

-इस दौरान खुद की समीक्षा करें और अपने नजरिए से खुद का देखें.

-आप बेहतर महसूस करेंगे.