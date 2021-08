तनाव और थकान को करना है दूर तो लगाएं चंदन का लेप, जानें इसके फायदे

Sandalwood Can Help You Reduce Stress And Headache : भागदौर भरी जिंदगी में तनाव और थकान एक आम बात है. यह हमारी मानसिक सेहत (MentalHealth) को काफी प्रभावित करते हैं. ऐसें कई लोग सिर दर्द की शिकायत से भी जूझने लगते हैं. इन सबसे बचने के लिए लोग या तो दवाओं का सहारा लेते हैं या घरेलू उपायों की मदद लेते हैं. ऐसा ही एक आयुर्वेदिक औषधि है चंदन. यह प्राकृतिक तौर पर रिलैक्स और कूल करने में मदद करती हैं. इनका प्रयोग आप चंदन पाउडर (Chandan Powder) या चंदन लेप के रूप में इस्‍तेमाल करते हैं.

जानें क्‍या है चंदन

चंदन को आयुर्वेद की विशेष औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है. यह प्राकृतिक दर्द निवारक है और यह तनाव, थकान और सिर दर्द से शीघ्र राहत प्रदान करता है. आयुर्वेद के अनुसार, चंदन के पेड़ केवल एक तरह के नहीं होते. देश-विदेश में चंदन के पेड़ भिन्न-भिन्न तरह के पाये जाते हैं. इनमें उडिसा में पाया जाने वाला चंदन सर्वोत्‍तम माना जाता है.

चंदन लेप के फायदे

सिरदर्द से राहत

भौंहों के बीच के क्षेत्र में तंत्रिकाओं का एक समूह होता है और जब इस पर चंदन का लेप किया जाता है तो तंत्रिकाओं को ठंडक मिलती है. अत्यधिक धूप के कारण अगर आपके सिर में दर्द हो रहा हो तो आप इस लेप की मदद से आराम पा सकते हैं.

थकान और तनाव को करे दूर

चंदन की प्राकृतिक सुगंध सेरोटोनिन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाती है और इससे आप ठंडक महसूस करते हैं. सेरोटोनिन हार्मोन तनाव के स्तर को कम करता है. ऐसे में जब हम इसका सेवन करते हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं.

स्किन के लिए बेहतर

अगर आपके चेहरे पर मुंहासें होने की समस्‍या रहती है तो आप इसका प्रयोग कर इनसे छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए आप चंदन की लकड़ी को घिस लें और इसे मुंह में लगाएं. इससे मुंहासे और चेहरे की झाई आदि समस्या ठीक होती है.

इस तरह करें प्रयोग

चंदन पाउडर आवश्यकता के अनुसार लें और इसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें. अब इन्हें गुलाब जल डालकर मिलाएं. सिर दर्द से राहत पाने के लिए इस लेप को माथे पर लगाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)