कुष्ठ रोगों से मुक्ति के मिशन में कहां पहुंचे हम, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Mission of Eradication of Leprosy : देश की आजादी के समय अभिशप्त कहे जाने वाले कुष्ठ रोग (leprosy) से अब देश मुक्त होगा. दैनिक जागरण अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार, हम लेप्रोसी (leprosy) जैसी बीमारी से मुक्त होने के करीब हैं. इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जिला कुष्ठ अधिकारी, डॉ अनिल कुमार शुक्ला (Dr Anil Kumar Shukla) ने बताया कि साल 2019 में शुरू किए गए कुष्ठ रोग मुक्त भारत अभियान (Leprosy Free India Campaign) का लक्ष्य है, साल 2025 तक देश को कुष्ठ रोग मुक्त करना. इस अभियान के तहत घर-घर जाकर रोगियों की पहचान की जा रही है, संक्रमितों को मुफ्त दवा और जरूरी होने पर सर्जरी आदि की सुविधा सरकारी हेल्थ सेंटर्स पर उपलब्ध कराई जा रही है. आजादी के बाद नए भारत के सामने अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन इसे थोड़े समय में दूर भी नहीं किया जा सकता था. इसके कारण समाज अनेक कुरीतियों व भ्रांतियों की गिरफ्त में था. एक तो बीमारियों का इलाज नहीं था, दूसरा भ्रांतियां उन्हें और जटिल बना रही थीं. इन्हीं में थी लेप्रोसी (Leprosy) यानी कुष्ठ रोग की बीमारी. लेप्रोसी से ग्रसित होने का मतलब समाज से पूरी तरह बहिष्कृत (excluded) हो जाना था.

डॉ अनिल बताते हैं कि समाज कुष्ठ रोगी को अभिशप्त मानता था. ज्यादातर लोगों को मानना था कि रोगी ने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए थे और भगवान ने इसी वजह से दंडित किया है, जिससे इसे यह बीमारी हुई है.

कैसे फैलती है बीमारी

जिला कुष्ठ अधिकारी, डॉ अनिल के अनुसार, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium leprae) व माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटासिस (mycobacterium lepromatosis) जीवाणुओं से फैलने वाली लेप्रोसी का संक्रमण शुरुआत में स्किन और इसके बाद आंख, नाक, हाथ, पैर आदि अंगों को प्रभावित करता है. इलाज न होने पर इसके संक्रमण से अंगों का गलना शुरू हो जाता है. कई बार यह बीमारी दिव्यांगता का कारण भी बनती है.

यह भी पढ़ें- ब्रिटेन में खानपान की आदतें क्यों बदल रहे हैं लोग? जानें क्या है नया फूड ट्रेंड ‘5:2 डाइट’

लक्षण पता लगने में 5 से 20 साल लग जाते हैं

डॉ अनिल बताते हैं कि कुष्ठ रोग से संक्रमित होने के बाद लक्षण आने में भी 5 से 20 साल तक का समय लग सकता है. ड्रापलेट्स (Droplets) से फैलने वाली इस बीमारी का संक्रमण, संक्रमित के संपर्क में रहने पर हो सकता है. आजादी के बाद 1954-55 में इसके निवारण के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (National Leprosy Eradication Program) की शुरुआत हुई. इसके पूर्व देश में इस बीमारी की न कोई दवा थी और न लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी थी.

यह भी पढ़ें- याददाश्त सुधारना है, तो नई भाषा सीखिए, डिमेंशिया का रिस्क भी होगा कम-रिसर्च

बीमारी पर कैसे लगी लगाम

डॉ अनिल के मुताबिक एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी (Multi Drug Therapy) के आने से इस बीमारी पर लगाम लगनी शुरू हुई. इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेलेब्रिटीज व शख्सियतों के माध्यम से इसे समाप्त करने के लिए अभियान चलाए, जो इस बीमारी की रफ्तार रोकने में काफी कारगर रहे. इससे समाज में यह संदेश गया कि वास्तव में यह जीवाणु के संक्रमण (Bacterial Infection) से होने वाली बीमारी है. इससे किस तरह बचना है और क्या इसके लक्षण हो सकते हैं. इससे लेप्रोसी नियंत्रित (leprosy controlled) भी हुई और लोगों में जागरूकता आई कि इसके संक्रमण में रोगी का कोई दोष नहीं है.