हाइलाइट्स हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए घी में मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके लगाएं. बेसन, शहद को घी में मिलाकर स्किन पर लगाने से त्वचा सॉफ्ट और हेल्दी बनती है.

How to Use Ghee for Glowing Skin: चेहरे की देखभाल यदि प्रॉपर तरीके से ना की जाए तो कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं. कम उम्र में ही झुर्रियों, फाइन लाइंस, दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन से चेहरा खराब नजर आने लगता है. स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए लोग कई तरह के फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं. महंगे से महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाभ अधिक होता नहीं है. कई बार तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स चेहरे की त्वचा को नुकसान भी पहुंचाते हैं. आपका चेहरा भी यदि मुरझाया हुआ सा नजर आ रहा है. स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस नजर आने लगी हैं तो स्किन केयर रूटीन में घी शामिल करके देखें.

जी हां, घी के सेवन के साथ इसे स्किन पर लगाने से भी कई लाभ होते हैं. आप घी से घर पर ही कुछ चीजों को मिलाकर फेस पैक तैयार कर सकते हैं और चेहरे पर अप्लाई करके कई स्किन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. घी में मौजूद कुछ तत्व स्किन को लाभ पहुंचाते हैं. घी स्किन को निखारने का काम करता है. यह स्किन को नमी प्रदान करता है, पोषण देता है. इस तरह घर पर बनाएं घी में इन चार चीजों को मिलाकर फेस पैक.

घी में बेसन मिलाकर तैयार करें फेस पैक

यदि आपकी त्वचा बहुत ड्राई रहती है, चेहरे की नमी खो गई है तो आप घी में बेसन मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. यह मृत त्वचा कोशिकाओं भी हटाता है. कई तरह की समस्याएं दूर होती हैं, स्किन की नमी बरकरार रहती है, जिससे रिंकल्स, फाइन लाइंस भी नहीं होता है. आप एक बड़े चम्मच में एक चम्मच घी मिक्स करके चेहरे पर लगाएं. इसे 15 मिनट तक सूखने दें और फिर चेहरे को पानी से साफ कर लें.

इसे भी पढ़ें: स्‍पॉटलेस स्किन के लिए चावल के आटे का करें इस्‍तेमाल, पिगमेंटेशन की होगी छुट्टी, फेसपैक बनाने का जानें 3 तरीका

घी में शहद मिलाने से त्वचा को होगा लाभ

जब आप घी में शहद मिलाकर स्किन पर अप्लाई करते हैं तो इससे स्किन मॉइस्चराइज रहती है. दाग-धब्बे नहीं होते हैं. स्किन सॉफ्ट बनती है. कम उम्र में होने वाली फाइन लाइंस, रिंकल्स, लूज स्किन की समस्या से बचाव हो सकता है. 1-1 चम्मच घी, शहद को मिक्स करके स्किन पर अप्लाई करें. थोड़ी देर सूखने दें और फिर त्वचा को पानी से साफ कर लें. कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा.

घी में मुल्तानी मिट्टी मिलाएं, पाएं चेहरे पर ग्लो

हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल वर्षों से किया जा रहा है. ये मिट्टी त्वचा को जवां बनाए रखती है. गहराई से स्किन की सफाई करती है. ब्लैकहेड्स की समस्या नहीं होती है. घी में मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके फेस पैक की तरह लगाने से स्किन सॉफ्ट होती है. आप एक बड़े चम्मच में एक छोटा चम्मच घी मिलाकर चेहरे पर लगाएं. थोड़ी देर रखने के बाद हाथों से मसाज करें और फिर चेहरा पानी से साफ कर लें.

घी में नीम पाउडर, हल्दी मिलाकर बनाएं फेस पैक

हल्दी स्किन के लिए बेस्ट मानी गई है. कई तरह की स्किन संबंधित समस्याओं को दूर करती है. स्किन को साफ करती है. नीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है. इन तीनों को मिलाकर फेस पैक तैयार करें. इसे चेहरे पर अप्लाई करें और सूखने दें. इन तीनों का कॉम्बिनेशन कई स्किन प्रॉब्लम्स से आपको बचाए रखेगा.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Beauty Tips, Fashion, Lifestyle, Skin care, Tips for glowing skin