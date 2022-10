स्टीम लेते समय पानी में मिक्स करें ये नेचुरल चीजें, निखरी और बेदाग बनेगी स्किन

हाइलाइट्स स्टीम के पानी में एलोवेरा जेल मिक्स करना फायदेमंद हो सकता है. त्वचा की गंदगी को खत्म करने के लिए स्टीम के पानी में हल्दी मिला सकते हैं.

What to Mix in Steam Water: आमतौर पर स्पेशल स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए लोग कई तरीकों की मदद लेते हैं. वहीं त्वचा को प्रॉब्लम फ्री रखने के लिए ज्यादातर लोग चेहरे पर स्टीम भी ट्राई करते हैं. वैसे तो स्टीम लेने के लिए सिर्फ उबलते पानी का इस्तेमाल किया जात है. लेकिन अगर आप चाहें तो स्टीम लेते समय पानी (Steam water) में कुछ चीजों को मिक्स करके स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बना सकते हैं. दरअसल स्किन केयर में स्टीम ट्रीटमेंट त्वचा के ओपेन पोर्स खोलने में सहायक होता है. जिससे स्किन पोर्स में जमा बैक्टीरिया, डर्ट पार्टिकल्स और डेड स्किन सेल्स आसानी से रिमूव हो जाते हैं. हालांकि स्टीम के पानी में कुछ नेचुरल चीजों को मिलाकर आप इसे त्वचा के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं स्किन केयर में स्टीम लेने के कुछ खास टिप्स.

केसर और कच्चा दूध मिक्स करें

स्टीम लेते समय आप पानी में केसर या कच्चा दूध मिक्स कर सकते हैं. इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल तत्व त्वचा के डेड स्किन सेल्स को हटाकर स्किन को मॉइश्चराइज करने का काम करते हैं. जिससे आपकी त्वचा निखरी और बेदाग नजर आने लगती है.

एलोवेरा जेल मिलाएं

स्टीम के पानी में एलोवेरा जेल मिक्स करना भी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. औषधीय तत्वों से भरपूर एलोवेरा जेल त्वचा को पिंपल, एक्ने, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहैड्स से निजात दिलाने में मददगार होता है. ऐसे में रोज रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल को पानी में मिक्स करके स्टीम लें और चेहरे को साफ कपड़े से पोंछ कर मॉइश्चराइजर अप्लाई करें. इससे आपकी त्वचा नेचुरली ग्लो करने लगेगी.

नींबू और शहद की स्टीम

विटामिन सी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर नींबू और शहद की स्टीम भी त्वचा के लिए बेस्ट हो सकती है. बता दें कि स्टीम लेते समय पानी में नींबू का रस और शहद मिलाने से आपकी स्किन के दाग-धब्बे खत्म हो जाते हैं. साथ ही इस नुस्खे को अपनाने से त्वचा की रंगत में भी सुधार देखने को मिलता है.

नीम और तुलसी की लें मदद

नीम और तुलसी के पत्तों को एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल गुणों का अच्छा सोर्स माना जाता है. ऐसे में त्वचा के कील मुंहासे दूर करने के साथ-साथ स्किन को डीप क्लीन करने के लिए स्टीम में नीम और तुलसी की पत्तियां मिलाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

हल्दी ट्राई करें

त्वचा की गंदगी और डेड स्किन सेल्स को खत्म करने के लिए आप स्टीम के पानी में हल्दी मिला सकते हैं. इसके लिए स्टीम लेते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी मिक्स कर दें. हल्दी में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व त्वचा को हाइड्रेट रखकर पिंपल, एक्ने और ब्लैकहैड्स को दूर करने में मददगार होंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

