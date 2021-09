मॉनसून में हेयर केयर में कभी न करें ये 4 गलतियां, बाल हो सकते हैं परमानेंट डैमेज

Never Make These Mistakes In Monsoon Hair Will Get Spoiled : मॉनसून (Monsoon) आते ही फ्रीजी हेयर की समस्‍या शुरू हो जाती है. यही नहीं, इस मौसम में स्‍कैल्‍प में खुजली, हेयर फॉल जैसी समस्‍याओं से भी लोग परेशान रहते हैं. सही देखभाल (Care) के अभाव में बालों का दोमुंहा होना भी इस मौसम की एक समस्‍या होती है. ऐसे में मॉनसून के समय बालों की खास देखभाल जरूरी है. बाल विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इस मौसम में वातावरण में ह्रयूमिडिटी बहुत ही अधिक होती है जो बालों को क प्रभावित करता है. इन नमी की वजह से बाल अपना नेचुरल मॉश्चराइज खो देते हैं और बालों में चिपचिपाहट आने लगती है. इनकी वजह से बालों को चमकदार गायब हो जाती है. ऐसे में अगर बालों (Hair) स्टाइलिश की कोशिश की जाए तो ये और अधिक डैमेज हो सकते हैं. हम आपको बता रहे हैं कि आपको मॉनसून में हेयर केयर के लिए किन गलतियों को नहीं करना चाहिए.

1.हीटिंग टूल्‍स का प्रयोग

बरसात के मौसम में अगर आप अपने बालों में स्‍टाइलिंग के लिए हीटिंग टूल्‍स का प्रयोग करेंगे तो ये आपके बालों को बहुत ज्यादा रूखे और बेजान बना देंगे. ऐसे में ये परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं. इसलिए विशेषज्ञ मॉनसून वेदर में हीटिंग टूल्‍स का उपयोग मना करते हैं.

2.हेयर ऑयल का अत्‍यधिक प्रयोग

बालों में ऑयलिंग जरूरी रुटीन है लेकिन बरसात के मौसम में अगर आप दिनभर इसे बालों में लगाकर रखेंगे तो आपके बाल पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. बेहतर होगा कि आप शैंपू करने से 1 घंटे पहले बालों में तेल लगाएं और धो लें. ऐसा ना करने पर बाल कमजोर और झड़ सकते हैं.

3.बरसाती पानी बालों में रहना

अगर आप बारिश में गीले हो गए हैं तो उसे तुरंत बालों को साफ पानी से धो लें. ऐसा ना करने पर बालों को नुकसान हो सकता है. दरअसल इस पानी में एसिडिक तत्‍व होते हैं जो कई समस्याओं की वजह हो सकते हैं.

4.कंडीशनिंग नहीं करना

अन्‍य मॉसम की तरह ही मॉनसून में भी बालों में कंडीशनिंग बहुत जरूरी है. ऐसे में आप अपने बालों के हिसाब से हेयर मास्‍क लगा सकते हैं. इसके अलावा बालों में हेयर सीरम का प्रयोग भी फायदेमंद रहता है. ऐसा ना करने पर बाल रूखे और फ्रीजी हो सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)