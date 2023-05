पहली बार करने जा रहे हैं विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल, इन बातों का जरूर रखें ख्याल, तभी मिलेंगे लाजवाब फायदे

हाइलाइट्स विटामिन सी सीरम स्किन को हाइड्रेशन प्रदान करता है. कॉलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने में भी विटामिन सी सीरम मदद करता है.

How to Use Vitamin C Serum: त्वचा की देखभाल के लिए बहुत लोग तरह-तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. इन ही में से एक है विटामिन सी सीरम (Vitamin c serum) जिसका इस्तेमाल स्किन केयर के लिए काफी लोग करते हैं. लेकिन बहुत लोग इसको इस्तेमाल करने के फायदों से अनजान रहते हैं. तो वहीं बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके इस्तेमाल का सही तरीका नहीं जानते हैं.

दरअसल कई लोगों को शिकायत होती है कि विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करने के बाद, उनकी स्किन पर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं. तो बता दें कि विटामिन सी सीरम को पहली बार इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है. तभी आपको विटामिन सी सीरम के भरपूर फायदे मिल सकते हैं. तो आइये हेल्थलाइन डॉट कॉम के अनुसार आपको बताते हैं, विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल करने के सही तरीके और इसके कुछ फायदों के बारे में.

पहले करें पैच टेस्ट

पहली बार विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कि स्किन पर इसका पैच टेस्ट कर लिया जाये. तो इसके लिए आप कलाई या कान के पीछे के हिस्से के छोटे से एरिया पर थोड़ा सा विटामिन सी सीरम लगाकर छोड़ दें. इसके बाद इस हिस्से को बिना धोये लगभग 24 घंटे तक इंतजार करें. अगर आप स्किन पर किसी तरीके की खुजली, रेडनेस या इरीटेशन महसूस नहीं करते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: गर्मी में करनी है त्वचा की खास देखभाल, ट्राई करें टमैटो आइस क्यूब, चुटकियों में आएगा चेहरे पर निखार

ऐसे करें इस्तेमाल

विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने हाथों को साफ करके फेस को भी क्लीन और टोन कर लें. इसके बाद चेहरे पर विटामिन सी सीरम लगाएं और कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें. इसके थोड़ी देर बाद स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें. विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल आमतौर पर प्रति दिन एक या दो बार किया जा सकता है. लेकिन इसके इस्तेमाल करने से पहले पैक पर लिखे निर्देश और एक्सपायरी डेट को चेक करना बिलकुल न भूलें.

ये भी पढ़ें: सन टैनिंग ने छीन लिया है स्किन का निखार, 8 घरेलू तरीकों की लें मदद, मिनटों में दमक उठेगी त्वचा

ये मिलते हैं फायदे

विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन को एक नहीं बल्कि कई तरीके के फायदे मिल सकते हैं. ये स्किन को हाइड्रेशन प्रदान करता है. आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है, स्किन की रेडनेस और हाइपर पिगमेंटेशन को कम कर सकता है.

अंडर आई डार्क सर्कल को कम करने में मदद कर सकता है. साथ ही विटामिन सी सीरम कॉलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने और स्किन का ढीलापन रोकने में भी काफी हेल्पफुल है. इतना ही नहीं ये सूरज की हानिकारक किरणों से भी स्किन को प्रोटेक्ट करने में अच्छी भूमिका निभाता है.

Tags: Lifestyle, Skin care