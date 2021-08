नीरज चोपड़ा की फैट-टू-फिट होने की ये कहानी आपको भी इंस्पायर कर देगी

नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra), इस नाम के साथ किसी परिचय की जरूरत नहीं है. नीरज ने विश्व स्तर पर वो काम कर दिखाया है, जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है लेकिन क्या आपको पता है उनके लिए ‘देसी बॉय’ (Desi Boy) से ‘गोल्डन बॉय’ (Golden Boy) बनने का सफर आसान नहीं था. आइए, जानते हैं भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) में गोल्ड मेडल (Gold Medal) जीतकर इतिहास रचने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Javelin Thrower Neeraj Chopra) की ‘फैट-टू-फिट’ (Fat-to-Fit) होने की मोटिवेशनल स्टोरी (Motivational Story)

आपको बता दें कि नीरज हरियाणा के पानीपत (Panipat in Haryana) में स्थित खांदरा गांव (Khandra Village) के रहने वाले हैं. उनकी गजब की फुर्ती और एक दम फिट बॉडी (Fit Body) को देखने के बाद कोई भी यह बात जान कर हैरान रह जाएगा कि एक समय में वह मोटापे के शिकार हुआ करते थे. जानकारी के मुताबिक महज 13 साल की उम्र में उनका वजन लगभग 80 किलो हो गया था, जो कि एक बच्चे के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था. दरअसल, नीरज रोज ही घी-मक्खन और मलाई खाते थे लेकिन इन चीजों को पचाने के लिए कसरत नहीं करते थे. जिसके बाद उनके 16-17 लागों के संयुक्त परिवार को उनकी हेल्थ (Health) की चिंता होने लगी और उनके पिता और अंकल ने उन्हें पानीपत के एक जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम (Gymnasium and Sports Stadium) ले जाने का फैसला किया. जहां से नीरज की जिंदगी में एक नया मोड़ आया. वहीं पर कसरत करने और खेल-कूद में शामिल होने के बाद नीरज को जेवलिन थ्रो स्पोर्ट्स (Javelin Throw Sports) से भी प्यार हो गया. नियमित एक्सरसाइज, सही मात्रा में सही पोषण खाने (Right Nutrition in Right Portion) और अपने शरीर को अहमियत देने की वजह से नीरज ने अपनी जिंदगी में कई मुकाम हासिल किए.

आपको जानकारी दे दें कि न्यूज़18 को हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि जो बच्चे उन्हें प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं. उन बच्चों के लिए उनका क्या संदेश है तो नीरज ने जवाब दिया, ‘मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वह कड़ी मेहनत करें और जो खेल पसंद हों, उन्हें खेलें. अपने पूरे समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करें और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं.’ सिर्फ बच्चों को ही नहीं, नीरज आज की तारीख में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज (Bollywood Celebrities) को भी इंस्पायर कर रहे हैं. आपको बता दें कि हाल ही में अर्जुन कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी (Arjun Kapoor on Instagram Story) पर गोल्डन बॉय नीरज (Golden Boy Neeraj) की ओबेसिटी के खिलाफ जंग (Battle against obesity) का जिक्र करते हुए एथलीट की जमकर तारीफ की. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह उनके और देश के लिए एक इंस्पिरेशन (Inspiration) हैं.

अर्जुन कपूर ने नीरज चोपड़ा की तारीफ की (Image- Instagram Story/ Arjun Kapoor)

हांलाकि, ऐसा नहीं हैं कि 23 वर्षीय नीरज ने इस तरह के लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए मौज-मस्ती करना ही छोड़ दिया. आप सोशल मीडिया पर नीरज के कई ऐसे वीडियोज देख सकते हैं जिनमें वो जिंदगी को खुल कर जीते हुए और डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

@Neeraj_chopra1 Bhai to professional barati dancer bhi h….Haryane da desi chora 🔥 pic.twitter.com/uRlj44Ndc9 — Govinda Sah (@govindasah_) August 9, 2021

यह भी पढ़ें- Thyroid Symptoms: अगर हो रही हैं ये समस्याएं तो तुरंत करा लें अपना थायरॉइड टेस्ट