ब्रांडेड बैग्स के लिए फेमस है दिल्ली की ये मार्केट, 50 रुपए से होती है पर्स की शुरुआत

Best market for purse in delhi: दिल्ली में कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए कई सस्ती मार्केट मौजूद हैं. मगर ब्रांडेड पर्स लेने के लिए लोगों को न चाहते हुए भी महंगे शोरूम में जाना पड़ता है. लेकिन क्या आपने दिल्ली की नबी करीम मार्केट (Nabi karim market) के बारे में सुना है. जी हां, करीम मार्केट को दिल्ली के सदर बाजार की जान कहा जाता है. इस मार्केट में आप महज 50 रुपए में ब्रांडेड पर्स खरीद सकते हैं.

शॉपिंग के शौकीन ज्यादातर लोग दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट, तिलक नगर मार्केट और कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं. हालांकि अगर आप ब्रांडेड पर्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सदर बाजार में स्थित नबी करीम मार्केट का रुख करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. तो आइए जानते हैं नबी करीम मार्केट की कुछ शानदार खासियतों के बारे में.

एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट

दिल्ली की नबी करीम मार्केट को न सिर्फ भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कहा जाता है. देश-विदेश के कई दुकानदार इस मार्केट से थोक में पर्स खरीद कर महंगे दामों पर बेच देते हैं. इस मार्केट में आपको हैंडबैग, बैकपैक, पाउच, ट्रॉली, फैंसी बैग और यहां तक की लेदर के बैग भी आसानी से मिल जाते हैं.

अच्छी तरह एक्सप्लोर करें मार्केट

नबी करीम मार्केट में सस्ते दाम में अच्छी पर्स खोजने के लिए आपको बाजार में काफी घूमना पड़ सकता है. हालांकि इस मार्केट में पर्स की कीमत काफी कम होती है. ऐसे में बैग की शॉपिंग के दौरान आपको ज्यादा बार्गेनिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है.

करीम मार्केट में पर्स की कीमत

नबी करीम मार्केट में पर्स की कीमतें आपको हैरान कर सकती हैं. इस मार्केट में ब्रांडेड पर्स की शुरुआत भी महज 20 रुपए से होती है. वहीं महंगे से महंगे बैग भी यहां 100-400 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाते हैं. ऐसे में नबी करीम मार्केट में आप कई सारे पर्स एक साथ खरीद सकते हैं.

ब्रांडेड पर्स की कीमत

नबी करीम मार्केट में फैंसी पर्स की कीमत 50 रुपए से शुरू होती है. वहीं 100-850 रुपए में आप इस मार्केट से वाईएसएल, रीबॉक और प्यूमा जैसे महंगे ब्रांड्स के पर्स भी खरीद सकते हैं. हालांकि होलसेल मार्केट होने के कारण कुछ बैग डिफेक्टेड भी निकल सकते हैं. ऐसे में बैग फाइनल करने के बाद इसे अच्छी तरह से चेक करना न भूलें.

नबी करीम मार्केट की लोकेशन

पुरानी दिल्ली में मौजूद नबी करीम मार्केट सदर बाजार में स्थित है. ऐसे में आप दिल्ली में पर्सनल व्हीकल से लेकर मेट्रो और ऑटो की मदद से नारायण मार्केट या सदर बाजार पहुंच सकते हैं. वहीं संडे को नबी करीम मार्केट बंद रहती है. हालांकि सोमवार से शनिवार के बीच में आप कभी भी सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक करीम मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

