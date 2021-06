वैसे तो दोस्‍तों को अपनी दोस्‍ती इजहार करने का कोई खास दिन नहीं होता लेकिन जब बात मौके की हो तो दोस्‍ती-यारी के लिए हर दिन खास हो जाता है. दुनियाभर में 8 जून यानी आज के दिन लोग नेशनल बेस्‍ट फ्रेंड्स डे (National Best Friends Day) सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस दिन के बहाने लोग तमाम व्‍यस्‍तताओं और मजबूरियों के बीच कुछ खास पल अपने बेस्‍ट फ्रेंड (Best Friend) के नाम करते हैं. दिन को खास बनाने के लिए लोग डे नाइट पार्टियां भी करते हैं और दोस्‍ती के नाम जश्‍न मनाते हैं. लेकिन इस साल कोरोना महामारी का कहर है जिस वजह से जश्‍न मनाना तो संभव नहीं लेकिन दोस्‍ती का इजहार तो बनता ही है. ऐसे में दूर रह रहे अपने बेस्‍ट फ्रेंड को कार्ड और गिफ्ट (Gift) भेजकर आप अपनी दोस्‍ती का इजहार कर सकते हैं. तो आइए यहां हम आपको कुछ ऐसे गिफ्ट आइडियाज़ देते हैं जो आपकी दोस्‍ती को ताउम्र बनाए रखने में मदद करेगी.अपने हाथों से बनाए गए तोहफों की बात ही कुछ अलग है. आप इस मौके पर फ्लॉवर्स, रूम डेकोरेटिव आइटम या एसेसरीज आदि बना सकते हैं. हाथ से बनाए जाने के कारण आपकी फीलिंग्स डबल एक्सप्रेस होंगी. इसे बनाने में दिल से की गई आपकी मेहनत को एक दोस्त से बेहतर आखिर कौन समझ सकता है.इसे भी पढ़ें : National Best Friends Day 2021 Wishes: इन संदेशों के जरिये दोस्‍तों को बताएं जिंदगी में उनकी अहमियत आप इस मौके पर अपने बेस्‍ट फ्रेंड के साथ बिताए गए बेस्‍ट मोमेंट को फ्रेम में सजाकर तोहफे में दे सकते हैं. आप चाहें तो अपनी दोस्ती की यादों को समेटकर एक एलबम बनाएं और फ्रेंड को गिफ्ट करें. डिजीटल ऑप्शन भी आप अपना सकते हैं और प्यारी सी मेमोरी बुक बनाकर दे सकते हैं. निश्चित तौर पर ये तोहफा आपके दोस्‍त के लिए सबसे अजीज होगा.अगर आप इस मौके पर एक हरा भरा हेल्‍दी पौधा उपहार में देते है तो ये आपकी दोस्‍ती को सालों साल बढ़ाएगा. आप इस मौके पर खुशबू बिखेता कोई पौधा उपहार में दें. आप चाहें तो बोनसाई ट्री भी गिफ्ट में दे सकते हैं जो जीवंतता और आजादी का प्रतीक होता है. इसे वह अपने साथ जहां चाहे ले जा सकता है.आप अपने बेस्‍ट फ्रेंड के लिए उनका पसंदीदा ड्रेस खरीद सकते हैं. अगर आप कॉलेज गोइंग है तो आप एक कैज्युअल शर्ट या टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं जिसे वे भरपूर यूज कर सके. इसे आप आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हैं.इसे भी पढ़ें : इन 4 मौकों पर न खीचें अपने दोस्तों की टांग, बढ़ सकती हैं आपसी दूरियां वैसे तो परफ्यूम गिफ्ट करना सही नहीं माना जाता लेकिन दोस्ती में कोई टर्म या कंडिशन्स नहीं होती. इसे गिफ्ट करने से एक फायदा यह होगा कि हर दिन उसे यूज करते वक्त आपका बेस्ट फ्रेंड आपको याद जरूर करेगा और वह खुशबू सालों बाद भी कहीं मिलेगी तो उसे आपकी याद दिलाएगी. तो इस फ्रेंड्स फॉर एवर वाले आइडियाज को फॉलो करें और कोई यूनिक फ्रेंगरेंस चुनकर उन्‍हें गिफ्ट करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)