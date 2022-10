घर से कीड़े और मक्खियों को भगाने के लिए लहसुन के साथ इस्तेमाल करें ये चीजें

हाइलाइट्स तुलसी के पत्तों से दूर भागती हैं मक्खियां. लहसुन से मच्छर और मक्खी भगा सकते हैं.

Remedies to get rid of Flies and Mosquito : घरों में कीड़े और मक्खियों के मंडराने से अधिकतर लोग बहुत परेशान रहते हैं. बारिश के मौसम में इन कीड़े और मक्खियों की संख्या और अधिक हो जाती है, जिसके बाद ये घरों में घुसकर बीमारियां और गंदगी फैलाते हैं. इनकी वजह से बारिश के मौसम में बल्ब तक जलाना मुश्किल हो जाता ह, क्योंकि ये सभी इकट्ठा होकर वहां भिनभिना शुरू कर देते हैं. यही नहीं, इन कीड़े और मक्खियों के कारण कभी कभी भोजन करना भी दुश्वार हो जाता है.

ये पहले कूड़े कचरे पर बैठते हैं और फिर खाने-पीने की चीजों पर बैठकर जगह-जगह बैक्टेरिया और जर्म्स फैलाते हैं, जिससे फोड़े, सूजन और कई तरह की जानलेवा बिमारियां भी जन्म ले सकती है. इसलिए घर से इनका सफाया बहुत जरूरी है, तो आइए जानते हैं इन्हे भगाने के लिए कुछ घरेलू उपाय.

घर से कीड़े और मच्छर-मक्खियां भगाने के घरेलू उपाय

लहसुन

लहसुन से कीड़े, मच्छर और माखियां दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें इसकी महक से तकलीफ होती है. अगर आप भी मक्खियों की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लहसुन का इस्तेमाल एक अच्छा विचार है, मच्छरों से बचने के लिए अपने बॉडी में लहसुन रगड़ लें या जहां मक्खियों और कीड़े, मकोड़ों का आतंक हो, वहां इसे रख दें.

तुलसी

15 तुलसी पत्तों को गरम पानी में भिगो कर उन्हें मिक्स करें और एक तुलसी पत्तों से बना हुआ स्प्रे तैयार कर लें और जहां भी मक्खियां दिखें, इन्हे स्प्रे कर लें, क्योंकि तुलसी पत्ते की खुशबू से मक्खियां दूर भागती हैं.

तेजपत्ता और कपूर

कपूर को पीसकर तेल में मिलाएं और तेजपत्ता डाल कर उसे मिक्स कर दें और इन्हें जला कर जिस जगह पर मक्खियों और कीड़ों हो वहा रखकर छोड़ दें, ध्यान रहे की इसके लिए डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी खुशबू बर्तन से नही जा पाती है.

दालचीनी

दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा भी मक्खियों को दूर भगा सकता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े और मक्खियों को इसकी महक से परेशानी होती है.

लौंग

मक्खियों को लौंग की महक बर्दास्त नही होती है. इसलिए इन्हे भगाने के लिए हम लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे सेब में दबा कर ऐसी जगह रख दें जहां मक्खियों का बसेरा हो. इससे मक्खियों की भिनभिनाहट से बचना आसान हो सकता है.

